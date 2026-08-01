Cuando seis y cuatro dialogan

‘Diàlegs entre cordes’

Duet 10 cordes

Obres per a violí i guitarra

Església del Carme

Portocolom

30-julio-2026

Calificación: ***

El ciclo de conciertos de Portocolom bajó el telón con una propuesta poco habitual y, precisamente por ello, especialmente atractiva. No es frecuente encontrar en un escenario un dúo de violín y guitarra dedicado casi por completo a un repertorio concebido para esta combinación, con páginas de Paganini, Giuliani, Molino, Lhoyer o Scheidler, junto al estreno de dos obras de Miquel Xamena, muy atractivas, por cierto. Una oportunidad poco común para descubrir un patrimonio musical que rara vez encuentra espacio en las salas de conciertos.

La iglesia del Carme volvió a registrar una excelente entrada, confirmando el interés que este ciclo ha despertado durante todo el verano. El público siguió con atención un programa variado y de indudable valor musicológico, con un resultado interpretativo un tanto desigual: Joan Carles Vaquer sostuvo buena parte del concierto gracias a una guitarra de sonido cálido, fraseo elegante y un acompañamiento siempre atento. Su interpretación aportó equilibrio, sensibilidad y un cuidado especial por los matices, convirtiéndose en el auténtico hilo conductor de la velada, aunque un tanto irregular se mostró el violín de Bassam Shuhaibar, con momentos de gran musicalidad, limpieza de sonido y experiencia, aunque la afinación no alcanzara siempre el mismo nivel. Cierto que el repertorio era muy expuesto, formado por obras donde el diálogo entre ambos instrumentos requiere una compenetración absoluta, que sí se produjo.

Las dos composiciones de Miquel Xamena despertaron un interés añadido por tratarse de estrenos, mientras que las páginas de Paganini recordaron que el genio italiano fue mucho más que un virtuoso del violín y dejó también un interesante legado camerístico.

Como regalo final llegó un bis muy celebrado: un tango de Astor Piazzolla, que aportó un aire más desenfadado para despedir la noche.

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Con este concierto concluye una nueva edición de las veladas musicales de Portocolom, un ciclo que ha vuelto a demostrar que, incluso lejos de los grandes auditorios, es posible ofrecer propuestas de calidad y, sobre todo, repertorios poco transitados que enriquecen la vida cultural del verano mallorquín.