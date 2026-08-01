Puigpunyent celebra una nueva edición de 'Poesia a la Serra'

Puigpunyent se entregará hoy a la lírica con motivo de la segunda edición de Poesia a la Serra, una lectura poética que volverá a producirse tras el éxito del año pasado y en el que participarán algunos autores que ya estuvieron en esa edición.

La programación combina poesía, música y gastronomía, y todas las actividades se podrán escuchar y degustar bajo los plataneros de la Riera, en el espacio público del Carrer Ciutat, desde las 20 horas.

Biel Mesquida será uno de los grandes protagonistas de la velada. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, distinción que recogió el pasado mes de junio en el Palau de la Música de Barcelona, por su trayectoria como rapsoda, motor de la cultura y defensor de la excelencia, fue homenajeado hace unas semanas en Santa Maria, con una acción participativa e itinerante a medio camino entre la performance literaria, la mediación cultural y la celebración comunitaria.

En Puigpunyent, Mesquida estará acompañado por otros tres poetas de altura: Sebastià Alzamora, Júlia Febrer y Pau Vadell, cuyo último poemario, Uralita, contiene textos de plena actualidad como los titulados (el dia que destruïren el safareig de casa per fer-hi una rotonda) o Pleta amb turistes dissecats.

La música correrá a cargo de ilustres instrumentistas, como son Toni Cuenca Jr., a la batería, hijo del conocido arreglista, y Goran Levi a la guitarra. Como cantante actuará Masè Jara, integrante de ese fenómeno musical llamado Pitxorines y contrabajista.

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Al concluir la velada se ofrecerá una degustación ofrecida por la Associació Saó y unos vinos de los cellers del municipio de Puigpunyent: son Puig, son Vich de Superna, Vinyavins y Vins Nadal.