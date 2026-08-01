Literatura
Publican 'El canon Formentor', obra sobre la historia de uno de los premios más influyentes
El volumen reúne por primera vez los ensayos dedicados a los escritores distinguidos por el Premio Formentor desde su fundación en 1961
La Fundación Feltrinelli Anagrama y la Fundación Formentor publican El canon Formentor. Una historia de la literatura, un volumen que reúne por primera vez los ensayos dedicados a los escritores distinguidos por el Premio Formentor desde su fundación en 1961 hasta la actualidad.
El libro reconstruye la historia intelectual de uno de los galardones literarios más influyentes y ofrece, al mismo tiempo, una reflexión sobre la literatura contemporánea a través de las obras y los autores que han configurado su canon.
Los ensayos ponderan el conjunto de la obra del autor, la sitúa en el mapa de la literatura contemporánea, define sus valores estéticos y la singularidad de su aportación a la historia de la novela. Añade las observaciones biográficas de interés y rastrea la influencia de cada autor en la imaginación literaria de nuestro tiempo.
La reflexión de los escritores invitados a comentar la figura y obra de los premiados contribuye a definir la filosofía del Premio Formentor, las coordenadas culturales en las que se instala el premio, la posición que ocupa en el panorama literario europeo y la perspectiva genealógica de sus preferencias.
Cada uno de los escritores es presentado por un ensayista, crítico, traductor o escritor de referencia, como Félix de Azúa, Annie Ernaux o Gustavo Guerrero, entre muchos otros.
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