DIONÍS A TAULA
Un pas per mantenir l’excel·lència (i 2)
Com vàrem explicar la setmana passada, Sa Fàbrica de Gelats ha decidit continuar elaborant els seus productes amb llet de Mallorca. En lloc de fer-ho amb llet d’AGAMA, ho faran amb Formatge Burguera. El canvi ha estat motivat pel trist tancament de la central lletera. Com que Gelats de Sóller —la marca comercial de Sa Fàbrica de Gelats—, sempre s’han fet amb llet fresca de Mallorca, l’empresa que lidera Franz Kraus va tenir ben clar que aquest ingredient no es podia canviar de la seva recepta, com tampoc ha faltat mai a l’etiquetatge dels seus productes la llengua pròpia d’aquesta terra.
L’opció que han trobat per no canviar la seva fórmula per elaborar gelat és la llet de Formatge Burguera. Aquesta lleteria és una petita empresa de mestres artesans que fa anys i panys que no atura de fer bona feina, però com que no té distribució, Gelats de Sóller s’encarrega d’anar a cercar-hi la llet. Pere Gual, director comercial de Gelats de Sóller, explica que ja els coneixien perquè els compren formatge per a la botiga en línia Fet a Sóller i, per aquest motiu, varen decidir contactar-hi per saber si els podien subministrar llet. «La qualitat de la llet de Burguera és molt millor que la que AGAMA ens subministrava els darrers anys, perquè ja es notava que l’empresa lletera no anava gaire bé, el canvi ha estat una millora», assevera Gual.
Així mateix, per elaborar els gelats, Sa Fàbrica de Gelats té en compte productors de fruita de Mallorca, especialment de cítrics de la vall de Sóller. «Tenim una plantació pròpia, però no és suficient per a la nostra producció de gelats, per això en compram a altres pagesos especialment ara, a l’estiu, que la producció augmenta un 80%», remarca Gual.
Per la seva banda, el ramader Jaume Burguera es mostra molt content que empreses de Mallorca confiïn en el producte agroalimentari local. «No és que tenguéssim cap excedent de llet, però veure que hi ha empreses d’aquí que compten amb els pagesos és motiu d’estar agraïts, especialment quan n’hi ha que es posen a la boca el nom de Mallorca com a reclam per vendre, però perquè els surt una mica més barat van a cercar llet i altres aliments a fora de l’illa», afirma el copropietari de Formatge Burguera.
Enguany fa 32 anys que va néixer Sa Fàbrica de Gelats. Durant aquest temps s’han caracteritzat per ser cremosos, bons i refrescants. Pere Gual remarca que mantenir un projecte viu durant més de tres dècades només és possible gràcies a la confiança dels seus clients, a la dedicació de totes les persones que han format i formen part de Gelats de Sóller, i al compromís amb els productors locals. «D’ençà 1994 hem evolucionat i ens hem adaptat als nous temps, però sense renunciar mai als valors que ens defineixen: l’elaboració artesanal, la qualitat dels ingredients i la vinculació amb la Vall de Sóller. Estam orgullosos del camí recorregut i consideram que aquests 32 anys són, sobretot, un estímul per continuar innovant i oferint un producte que representi el nostre territori amb la mateixa il·lusió i exigència que el primer dia», afirma. Que així sia!
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