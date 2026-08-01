La mejor infancia deja manchas / .

Hay manchas que los padres intentamos eliminar cuanto antes. Barro en los pantalones, hierba en las zapatillas, pintura en las manos, arena en los bolsillos o una camiseta imposible de recuperar después de una tarde de juegos. Sin embargo, quizá esas manchas sean una de las mejores señales de que un niño está haciendo exactamente lo que necesita: vivir su infancia.

En la consulta escucho con frecuencia frases como: «Perdón por esas manchas de barro», «perdón por la arena de los zapatos...» Y siempre sonrío. Porque detrás de esa ropa que pide a gritos una lavadora suele esconderse algo maravilloso: horas de juego, imaginación, exploración y contacto con un mundo que ninguna pantalla será capaz de sustituir.

Durante décadas hemos relacionado la limpieza con la salud. Y es cierto que la higiene sigue siendo una de las grandes conquistas de la medicina. Lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, siguen siendo hábitos fundamentales. También lo es limpiar y proteger una herida o evitar jugar en lugares contaminados. Pero una cosa es la higiene y otra muy distinta convertir la infancia en un espacio donde todo deba estar desinfectado y perfectamente limpio.

Nuestro sistema inmunitario no nace completamente preparado. Aprende poco a poco, especialmente durante los primeros años de vida. El contacto cotidiano con la naturaleza y con la enorme diversidad de microorganismos presentes en el suelo, las plantas o el aire contribuye a ese aprendizaje. No significa que cuanto más sucio viva un niño, más sano será. Significa que una exposición normal al entorno natural forma parte del desarrollo saludable de sus defensas.

Pero ensuciarse no solo fortalece el sistema inmunitario. También alimenta el cerebro.

Cuando un niño hace un pastel de barro, busca insectos, salta sobre un charco o construye una presa con piedras, está poniendo en marcha procesos muy complejos. Experimenta con las texturas, calcula distancias, resuelve pequeños problemas, desarrolla el equilibrio, mejora la coordinación y estimula todos sus sentidos. Está aprendiendo sin necesidad de que nadie le explique una lección.

Además, el contacto con la naturaleza tiene efectos muy positivos sobre el bienestar emocional. Numerosos estudios muestran que jugar al aire libre reduce el estrés, mejora la atención, favorece el descanso y ayuda a regular las emociones. En una época en la que muchos niños viven rodeados de pantallas, horarios y actividades organizadas, un rato de juego libre entre árboles, arena o tierra puede convertirse en un auténtico regalo para su cerebro.

Quizá por eso deberíamos cambiar nuestra manera de mirar las manchas. En lugar de pensar únicamente en la lavadora, podríamos preguntarnos qué historia hay detrás de ellas. Tal vez esa rodilla embarrada sea el recuerdo de una carrera con amigos. Es posible que esa camiseta llena de pintura esconda una obra de arte irrepetible. Y esa arena que aparece días después en los bolsillos quizá sea el último rastro de una tarde inolvidable junto al mar.

Como pediatra, me preocupa mucho más una infancia encerrada entre cuatro paredes que una camiseta manchada de barro. Me inquieta más un niño que apenas juega al aire libre que otro que llega a casa con las uñas negras de cavar en el jardín. Porque las manchas desaparecen con agua y jabón. Las oportunidades perdidas para descubrir el mundo no siempre regresan.

No se trata de dejar de lado el sentido común ni de olvidar las normas básicas de higiene. Se trata de recordar que crecer también significa tocar, explorar, caerse, levantarse y ensuciarse. La infancia no debería oler solo a detergente; también debería oler a hierba recién cortada, a tierra mojada después de la lluvia y a sal cuando volvemos de la playa.

Dentro de unos años, nuestros hijos no recordarán la ropa impecable que llevaban un martes cualquiera. Recordarán el árbol al que consiguieron subir, el castillo de arena que construyeron con sus abuelos o aquella tarde en la que volvieron a casa cubiertos de barro y riéndose a carcajadas.

Y quizá entonces comprendamos que la mejor infancia, casi siempre, deja manchas. n

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