Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DETENIDO PROFESOR BAILE INCADOCTORA ATENCIÓN HERIDOS MANIFESTACIÓN 26JMALLORCA VOLAR OSCURAS 12 AGOSTOJan Virgili RCD MALLORCAGOBIERNO BARRERA CONTENCIÓN CEUTA
instagramlinkedin

Magaluf Gallery, una «antigalería» de arte que se nutre del destino turístico

El «antigalerista» mallorquín Mario Suardiaz utiliza en sus exposiciones la arquitectura e infraestructuras de la popular localidad de Calvià

Instalación artística en la playa organizada por Magaluf Gallery

Instalación artística en la playa organizada por Magaluf Gallery / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Magaluf Gallery se encuentra en una localidad donde lo último que alguien va a buscar es una galería de arte. Sin embargo, el artista e impulsor del espacio expositivo ubicado en la avenida s’Olivera, Mario Suardiaz, se nutre de esta zona vacacional de Calvià popular por su turismo de excesos para dar contenido a su «antigalería», tal como él la denomina.

«No es una galería al uso porque me interesa sobre todo utilizar la arquitectura y las infraestructuras de Magaluf como destino turístico para crear las exposiciones», según detalla. Por este motivo, los artistas a los que ha invitado desde que la abrió hace cinco años han desarrollado proyectos específicos relacionados con el emplazamiento.

El maniquí pintor del artista John Miller en la habitación de un hotel, la última exposición de Magalluf Gallery

El maniquí pintor del artista John Miller en la habitación de un hotel, la última exposición de Magalluf Gallery / Ana B. Muñoz

Contra el 'cubo blanco'

El último ha sido John Miller, a quien la propuesta de Suardiaz le interesó «entre otras cosas porque las galerías convencionales y los museos son lo que llamamos en arte un ‘cubo blanco’, es decir, un entorno neutro perfecto. A mí ese tipo de espacios me atraen menos que exponer en un lugar que tenga una función y esté conectado, que no pretenda aislarse del resto del mundo», explica el artista.

El escenario escogido para su maniquí pintor fue la habitación de un hotel típico de paquete turístico, donde una pared tenía enmarcada la expresión ‘Good vibes’ (buenas vibraciones). «Era una oportunidad para hacer un guiño humorístico, por lo que se me ocurrió que el niño pintor crease un cuadro totalmente negro, que es todo lo contrario a las buenas vibraciones de un destino como Magaluf», compara.

Noticias relacionadas y más

En los últimos años la localidad turística intenta mejorar su imagen con iniciativas culturales, aunque esta antigalería no quiere contribuir a ello, sino «utilizarla para quitar al arte sus pretensiones de nobleza o superioridad», destaca Suardiaz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Cultura
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'aeropuerto de Palma de Mallorca' cambiará de nombre y pasará a llamarse 'aeropuerto de Palma-Mallorca
  2. De Ramon Llull a Rafa Nadal: las otras propuestas para denominar el aeropuerto de Palma
  3. El Govern amplía las restricciones de tráfico a todos los vehículos de motor para el eclipse en Mallorca
  4. El Govern requiere la ayuda del ejército para controlar sus restricciones el día del eclipse en Mallorca
  5. Quanta gent hi havia a la manifestació contra la massificació turística a Palma, realment?
  6. Mallorca afrontará la próxima semana 'un episodio de calor extremo' con noches tórridas tras un julio de récord
  7. Morante de la Puebla, cogido al entrar a matar al quinto
  8. El delegado del Gobierno pide a Marlaska que expediente a los policías que cargaron contra los manifestantes el 26J en Palma

Magaluf Gallery, una «antigalería» de arte que se nutre del destino turístico

Magaluf Gallery, una «antigalería» de arte que se nutre del destino turístico

Rueda valida "normalizar" los pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

Rueda valida "normalizar" los pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Sorprenden a un menor en patinete en Palma tras robar en un comercio con pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo

Sorprenden a un menor en patinete en Palma tras robar en un comercio con pastillas de medicamentos, metadona y un parche de fentanilo

Rusia utiliza los fertilizantes para presionar e influir en América Latina

Rusia utiliza los fertilizantes para presionar e influir en América Latina

Irrumpen en una casa de Palma y causan destrozos al estar el dueño hospitalizado

Irrumpen en una casa de Palma y causan destrozos al estar el dueño hospitalizado

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

DIRECTO | Rueda de prensa de Marlaska desde la delegación del Gobierno en Ceuta

Mallorca abre este domingo la caza extraordinaria de palomas y torcaces por sobrepoblación

Mallorca abre este domingo la caza extraordinaria de palomas y torcaces por sobrepoblación
Tracking Pixel Contents