Gael García Bernal: "Como actor me gusta no entender muchas cosas, perderme, y a partir de ahí empezar una exploración"

“Como actor me gusta no entender muchas cosas, perderme, y a partir de ahí empezar una exploración interesante”, ha confesado hoy en Palma Gael García Bernal (Guadalajara, Jalisco, 1978), uno de los grandes nombres de la presente edición del Atlàntida Mallorca Film Fest y uno de los intérpretes más influyentes e internacionales del cine iberoamericano, con una trayectoria que ha dejado huella tanto en el cine independiente como en Hollywood.

El protagonista de películas como Amores perros, El crimen del padre Amaro, Diarios de motocicleta o La Red Avispa, y de series como Mozart in the Jungle, por la que ganó un Globo de Oro, ha protagonizado esta mañana una charla-coloquio en Es Baluard, en un Aljub que se ha quedado pequeño ante la respuesta de sus numerosos seguidores, muchos de ellos de origen latinoamericano. “Estoy encantado de estar acá, en un festival con el público tan cercano, en comunión”, ha saludado el también director y productor, que esta noche será homenajeado en la Misericòrdia con la entrega del premio Master of Cinema y la proyección de la versión extendida de Backrooms.

La película que le cambió completamente

“Jamás pensé en dedicarme al cine”, ha confesado al inicio de su intervención García Bernal, quien ha reconocido que Amores perros (2000) le cambió completamente. “Cuando me llamaron para esta película yo estudiaba teatro en Londres. Me llamó Alejandro González Iñárritu, una voz radiofónica muy conocida por entonces en México. Y le dije que sí. Hagásmola. Yo no había leído ni siquiera el guion. Claro que la voy a hacer, le insistí. Al leerlo me pareció muy bueno, aunque la verdad, nunca había leído ningún guion”, ha relatado el actor ante un auditorio que ha explotado en risas.

“Amores perros fue una aventura, cada día. A mitad del día teníamos que cortar, porque se acababa el material. Todo era improbable para que esa película existiera. A los productores les pedí que me dieran dos copias, por lo menos para enseñársela a mi familia. Yo no sabía que se estrenaría en Cannes. El día del estreno solo había 30 personas en la sala. Era un martes, por la mañana, y muchos de ellos se fueron, pero para ir a comprarla rápidamente. No entiendo México, ni el cine latinoamericano, sin Amores perros”, ha subrayado.

"Hago cine para hacer amigos y comer bien"

El artista mexicano, que estrenará su nueva película como director, Hombre al agua, en el próximo Festival de Venecia, ha afirmado que como actor ha ido aprendiendo “a jugar en diferentes canchas, interpretando diferentes puntos de vista. Con estos directores [en referencia a Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, Alfonso Cuarón o Walter Salles] también aprendí mucho de cara a la dirección”. En este sentido ha elogiado a su colega Diego Luna, con quien comparte una amistad de más de 40 años y una trayectoria cinematográfica conjunta, siendo ambos los propietarios de la productora Canana Films, impulsora del festival Ambulante, dedicado al cine documental. “Los documentales complejizan la realidad y la hacen mucho más interesante que cualquier discurso político. Con Diego hacemos un buen tándem. Como dijo Emilio ‘El Indio’ Fernández, hago cine para hacer amigos y comer bien. En una sobremesa salen cosas fantásticas”.

“El ejercicio del cine es una manifestación de quién queremos ser. La amistad está hoy en crisis. Hoy en día es muy difícil encontrarse con los amigos, quizá por culpa de las redes sociales. Y es en la amistad donde a mí se me ocurren las mejores ideas, donde se conjugan las mejores conspiraciones. Pero hoy no tenemos tiempo para nada”, ha lamentado.

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Felicitaciones a España por ganar el Mundial y críticas a las redes sociales

García Bernal, que en la clausura del último Festival de Cannes cargó contra la FIFA [“me excuso por adelantado por no presentar el premio en francés porque mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA definitivamente”, denunció], ha concluido su charla felicitando a la selección española de fútbol por su victoria en el Mundial y criticando a las redes sociales: “Me peleaba mucho en las redes. Si viviéramos la vida como lo hacemos en las redes sería inviable, lo menos social. Estamos en un momento extraño, amorfo”.