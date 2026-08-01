Evento
Estreno en el Real Club Náutico de Palma: Miguel Ángel Tobías proyecta su documental ‘Cáscara de nuez’
La terraza del Real Club Náutico de Palma acoge mañana la proyección del nuevo largometraje de Miguel Ángel Tobías, una historia sobre aventura, superación y crecimiento personal
La 44.ª edición de la Copa del Rey MAPFRE ampliará mañana su programación más allá de la competición deportiva con una propuesta cultural abierta al público. La terraza del Real Club Náutico de Palma acogerá a las 20.00 horas la proyección de Cáscara de Nuez, el nuevo largometraje documental del director, productor y documentalista Miguel Ángel Tobías, una película que combina aventura, superación y reflexión personal. Al acto es probable que asista también el rey Felipe VI.
La iniciativa se enmarca en el espíritu del lema #MásQueUnaRegata, que acompaña a la Copa del Rey MAPFRE desde hace casi quince años con el objetivo de convertir la cita náutica en un espacio donde el deporte convive con iniciativas de carácter social, medioambiental y cultural.
El documental relata la travesía de un pequeño velero que cruza el océano Atlántico desde España hasta el Caribe con una tripulación formada por doce personas de entre 17 y 80 años. Todos ellos eran desconocidos entre sí antes de embarcar y la mayoría carecía de experiencia previa en navegación. Durante más de 3.000 millas náuticas deberán afrontar la convivencia, los retos del mar y un viaje que, según sus impulsores, termina convirtiéndose en una experiencia de transformación personal.
«Desconectar por completo de la tecnología nos ha permitido volver a conectar con nosotros mismos y entre nosotros de una forma muy profunda. Creo que eso, hoy en día, es cada vez más difícil de conseguir», explica el director Miguel Ángel Tobías sobre una de las principales ideas que atraviesan la película.
Tobías es uno de los documentalistas españoles con mayor trayectoria en este género. Al frente de la productora ACCA MEDIA, lleva más de quince años recorriendo distintos lugares del mundo para contar historias de vida y de superación. Entre sus trabajos figuran formatos como Españoles por el mundo, Gurba, la condena, Me llamo Gennet o El Camino Interior. Además de su labor audiovisual, el director desarrolla una intensa actividad como conferenciante y escritor.
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