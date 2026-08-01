Corxeres d’estiu (X)
De Bach a Puccini: quatre dies per gaudir de la música a Mallorca, bé podria ser el sots títol per aquesta columna d’avui, tot i que si hi ha una cosa caracteritza l’estiu mallorquí és la varietat de la seva oferta musical. D’avui dissabte i fins dimarts, l’illa oferirà un recorregut que passa pel piano, l’òpera, l’orgue i el jazz, amb propostes per satisfer tant els aficionats a la música clàssica com els qui cerquen altres estils.
La primera gran cita serà aquest dissabte al Festival Cap Rocat amb el pianista Jan Lisiecki, una de les figures més destacades de la seva generació. El músic canadenc presenta un programa amb obres de Martinů, Falla, Szymanowski, Schubert, Bartók, Ginastera, Chopin, Brahms, Albéniz i Piazzolla, culminant amb la monumental Polonesa Heroica de Chopin. Un autèntic viatge musical per Europa i Amèrica.
Sense sortir del mateix festival, diumenge arribarà una de les grans cites de l’estiu: Tosca, de Puccini, en versió semi escenificada. La presència de la soprano Lise Davidsen en el paper de Floria Tosca converteix la vetllada en un esdeveniments musical important. Considerada una de les millors veus del panorama operístic actual, compartirà escenari amb el tenor Freddie De Tommaso i el baríton Ludovic Tézier, sota la direcció de Pablo Mielgo, al capdavant de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i del Cor Festival Cap Rocat, dirigit per Joan Company. Els aficionats al repertori wagnerià recordaran que Davidsen és una presència habitual al Festival de Bayreuth, on ha interpretat papers com Elisabeth (Tannhäuser) o Sieglinde (Die Walküre). Malgrat alguns pensin el contrari, Wagner també sona bé a l’estiu, el seu festival n’és una mostra. La soprano ja va visitar Mallorca fa uns anys per clausurar la temporada de la Simfònica.
I de veus, a l’orgue. Dilluns el Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor continuarà amb el seu cicle estival de concerts i visites a l’instrument (12 h), mentre que l’església d’Alaró oferirà, avui, una nova oportunitat per escoltar un orgue històric (11.30 h). La coincidència amb l’aniversari de la mort de Johann Sebastian Bach de fa pocs dies, és una magnífica ocasió per recordar el compositor que va portar aquest instrument a la seva màxima expressió artística. Escoltar la seva música en un orgue històric continua essent una experiència difícilment igualable, on arquitectura, acústica i espiritualitat es donen la mà. També a Santanyí (12 h) continuarà el cicle estiuenc d’orgue.
El recorregut acabarà dimarts amb una proposta ben diferent. El Festival de Jazz de sa Pobla rebrà China Moses, una de les grans veus del jazz vocal contemporani. Al parc de Can Cirera Prim, la cantant nord-americana presentarà un repertori que combina jazz, soul i rhythm & blues amb elegància, personalitat i una gran força escènica.
En definitiva, quatre dies que resumeixen molt bé la riquesa musical de Mallorca: del piano a l’òpera, de Bach al jazz, passant per la sonoritat dels orgues històrics. Una demostració que l’estiu mallorquí continua sent molt musical.
La primera gran cita serà aquest dissabte al Festival Cap Rocat amb el pianista Jan Lisiecki
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