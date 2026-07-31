Plans d'estiu
Maria Eugenia: Ambiente familiar y cocina variada
Este restaurante centenario, situado en primera línia, tiene sus puertas abiertas todo el año
Maria Eugenia da cobijo a residentes y turistas. Su enclave estratégico, sobre la playa de Palmira de Peguera, lo convierte en predilecto para quienes buscan contemplar el mar Mediterráneo y el horizonte celeste. No obstante, su terraza en la avenida del bulevar también es interesante para quienes buscan observar el ajetreo diario de los paseantes.
La historia de este establecimiento comenzó a perfilarse en 1923, cuando Sebastià Torrens y su esposa, Margalida Barceló, compraron el terreno para construir una barraca donde dar bebida y cobijo a los trabajadores de la zona. La construyeron en 1925 y la bautizaron como Can Tianet. De choza pasó a hostal, y su hija Catalina y su yerno Joan Terrassa cambiaron la denominación a Maria Eugenia por el nacimiento de su hija.
A día de hoy ofrecen unas vistas envidiables y una cocina muy variada, que abarca desde ensaladas, woks, huevos rotos, pasta y tortillas hasta mejillones y croquetas. Ahora bien, el arroz es uno de sus reclamos principales.
De postre ofrecen pudín, tarta de queso, entre otras opciones. Durante el verano, la cocina está abierta todo el día. También hay que destacar que preparan plato del día de lunes a viernes, algo no habitual en una zona de sol y playa. «Queremos que la gente se sienta bien y que vea que es una empresa familiar; por ello, abrimos todo el año y solo cerramos el restaurante el día de Navidad y el de Año Nuevo», destacan Marga y Xisco Martorell, los propietarios de este restaurante y hostal con más de cien años de historia.
APUNTS DE SOBRETAULA: Un refugi culinari que va néixer davall un pi de Peguera
El restaurant Maria Eugènia de Peguera és un d’aquests establiments populars que, a més a més, estan lligats a la història recent del seu municipi. Les dues terrasses (una domina tota la platja de Palmira i de l’altra estant es pot veure passar la vida del bulevard) i una bona oferta culinària, que abasta del matí a la nit, en són els principals reclams.
Hi trobareu des de panets i entrepans per berenar al matí, fins a paelles de brou casolà, tapes i racions que són bones opcions per dinar o per sopar. D’arrossos, destaca la paella cega, amb pollastre, sípia, porc, carxofa, pebre, tomàtiga i un toc de julivert; és fresca i saborosa l’ensalada de pop i no fallen mai els seitons fregits; i fan plat del dia per 10,5 euros de dilluns a divendres.
L’establiment es troba dins les instal·lacions de l’hostal homònim, però funciona independentment. Marga i Xisco Martorell en són els propietaris. Aquests dos germans són els hereus de la família que el va fundar un segle enrere. L’any 2017, varen agafar el relleu a son pare i a sa mare en la gestió de l’hostal, un petit establiment turístic familiar, amb un percentatge alt de clients repetidors. L’any 2022 en varen recuperar la gestió del restaurant perquè continuï essent un refugi de portes obertes per a mallorquins i visitants, especialment durant l’estiu, quan tenen la cuina oberta sense interrupcions.
La història d’aquest establiment es remunta a l’any 1923, quan Sebastià Torrens, d’Ariany, feia feina carregant marès en el salinar del Camp de Mar, el qual duia a Peguera per fer les columnes de la teulera. Dia sí i dia també, veia com els carreters, els pescadors i els carabiners esperaven els carros davall un pi. Vist això, va demanar permís al senyor de Torà de posar una barraca al camí vell i aquest li va contestar que li compràs el terreny. Així ho va fer, juntament amb la seva esposa, Margalida Barceló, de Calvià, i va adquirir 900 metres quadrats a 900 pessetes. L’any 1925 hi va construir una barraca de pi i hi va començar a servir cafè, licor de canya i altres herbes. Varen batiar el negoci com a Can Tianet, pel nom del fundador.
Després, el concepte va créixer i va passar a la seva filla, Catalina Torrens i Joan Terrassa, que era fuster del Capdellà. Catalina tenia dos germans, però amb els anys l’hostal va quedar amb la seva branca familiar. Quan Catalina i Joan tengueren la seva filla, el 1945, varen decidir canviar la denominació pel nom de la seva hereva: Maria Eugènia. Ella i el seu marit, Xisco Martorell, l’han regentat del 1967 al 2022 i, avui dia, en duen les regnes els seus dos fills.
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