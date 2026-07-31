Libros
Lola Larumbe, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente más próxima quiere”
La directora de la Librería Alberti, que el año pasado cumplió 50 años de puertas abiertas en Madrid, es esta semana la protagonista de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Esta semana, Lola Larumbe (1960), directora de la Librería Alberti de Madrid, es la invitada de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. Larumbe acude como una de las voces más admiradas y reconocidas del mundo del libro en España, y tras haber celebrado el cincuenta aniversario de la mítica librería, que abrió sus puertas en el madrileño barrio de Argüelles en 1975 y fue reconocida por parte del Ministerio de Cultura con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025.
Larumbe concibe la librería como un espacio fundamental en la ciudad y en el barrio, caja de resonancia de cultura y lugar de encuentro, y defiende el papel que el librero desempeña en la transmisión del entusiasmo por el libro y la lectura. Durante su charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon recuerda de este modo cómo comenzó el periplo de la librería: “La historia de la librería Alberti es una historia que ya todos conocéis, es una historia que empieza a pocas semanas de la muerte de Franco y se instalan en un barrio que es como era todo Madrid, realmente, un barrio de clase obrera, de clase media, muy tradicional”.
También explica cómo entienden ellos la relación entre los lectores y los escritores: “Nosotros empezamos a hacer los ‘Encuentros en la Alberti’ porque nos interesa que los autores vengan a hablarles a los lectores, pero sin una institución por medio, sin un estrado”. Y cuenta, finalmente, cuál es el secreto para que una librería, como la Alberti, permanezca abierta medio siglo: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente que es más próxima, y que tienen que ser tus compañeros de viaje, quiere. Cada librería es un mundo, no hay dos librerías iguales, con lo cual, que haya muchas librerías es muy bueno, porque va a haber siempre pluralidad”.
Fuente: El Periódico
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