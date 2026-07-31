Fernando Trueba en el Atlàntida Mallorca Film Festival: «Con el éxito la tendencia es creerte más listo o mejor de lo que eres»

La segunda película de Fernando Trueba, «injustamente olvidada» (señala el programa del Atlàntida), se proyectó este jueves restaurada tras su estreno en 1982. El documental Chicho o mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica) explora la vida del cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, que residió en Sóller y se dedicó a componer canciones de resistencia antifascista, entre ellas Círculos viciosos, que fue versionada por Joaquín Sabina.

Tras su éxito con Ópera prima, el documental pasó desapercibido. ¿Por qué cree que fue?

En aquella época no se iba al cine a ver documentales y menos aún de un personaje que solo era conocido por cierto tipo de público. Además, se estrenó justamente el día de la jornada de reflexión de las famosas elecciones del 82, cuando ganó el PSOE, por lo que la gente tenía otras cosas en la cabeza. De todos modos, nunca pensé que fuese a tener gran acogida. Como mi película anterior había sido un éxito, de algún modo esta era una purificación, ya que el éxito es peligroso. Está muy bien si lo ves como la lotería, que te puede solucionar problemas económicos, pero también te puede afectar de forma negativa. Con él la tendencia es creerte más listo o mejor de lo que eres y eso es horroroso.

En este reestreno ha añadido ‘una comedia didáctica’.

Se iba a llamar Chicho, con ese añadido, pero a él le dio pudor que personalizase tanto, a pesar de que sale en todos los planos. Al final me convenció de que le pusiéramos Mientras el cuerpo aguante, que era además el título de una comedia del humorista Luis Sandrini.

Usted ahora tiene una comedia en marcha. ¿De qué trata?

De las cosas que le suceden a un niño de siete años y su familia. Hay de todo un poco. Ya está escrita y empezaremos a prepararla pronto. Me apetece mucho hacer reír a la gente porque tenemos demasiados malos rollos en el mundo.

Tenía en mente una road movie en la Serra de Tramuntana. ¿Se ha echado atrás por la masificación?

Me gustaría rodar una escena de persecución en la carretera vieja de Sóller, la que no se utiliza porque está el túnel. Aunque hay que ir a diez por hora para no salirte de la calzada. Esa carretera me fascina y sería genial hacer algo así como las persecuciones de Hitchcock pero al revés, donde los buenos y los malos que les siguen tienen que ir muy lentamente. En realidad sería más una comedia que otra cosa.

También se va muy despacio por la Vía de Cintura debido a la cantidad de coches.

La masificación turística está en todas partes. Es casi imposible no sufrirla, en Mallorca y en cualquier ciudad del mundo. Antes existía la queja de que habían convertido a los ciudadanos en consumidores pero ahora hemos sido convertidos en turistas. Yo lo noto mucho cuando salgo a caminar todos los días por Madrid. Es asombroso la cantidad de gente que va con una maleta por la calle. Antes veías a alguien con una maletita una vez al mes y hoy en día casi la mitad la llevan.

Su casa de verano en Mallorca fue el set de El hombre bueno, de su hermano David, y usted actuó en la película Volveréis, de su hijo Jonás. ¿Los Trueba se retroalimentan?

Nos retroqueremos. Y también nos retroalimentamos. El mejor plan que me puedes proponer es una cena con mi hijo y mi hermano. Nos pasamos la velada charlando de películas, libros y lo que surja. Esto es lo máximo para mí. Cada uno tiene sus propias ideas y a veces hay discusiones, no te creas que siempre estamos de acuerdo, pero compartimos muchos gustos y eso es muy bonito.

¿Qué tal fue la experiencia como intérprete?

Al principio le dije que no, que cogiese a un actor, aunque se puso muy pesado y accedí. Me dio mucho miedo porque no quería estropear la película. No me gusta cuando los directores hacen una escena que se acaba convirtiendo en un numerito. No quería eso, por lo que intenté ser natural. Al final estoy satisfecho porque a la gente le ha gustado y la película es muy bonita.

¿Continuará en el cine mientras el cuerpo aguante?

Sí, siempre que pueda. Además, hoy con una historia y un teléfono móvil cualquiera puede hacer una película. Por ejemplo, el 80% de las de Éric Rohmer se podrían haber rodado con móvil. Si algún día nadie me produce un filme y tengo algo que me gustaría contar, trataré de hacerlo de este modo juntando amigos. También puedo escribir un libro o un guion para otros.