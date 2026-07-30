Rels B vuelve a Mallorca tras el fin de gira: 'Casa x fin'

Daniel Heredia, conocido artísticamente como Rels B, ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación con el mensaje "casa x fin", acompañada de varias fotografías tomadas en Mallorca. En las imágenes se le ve navegando en barco frente a sa Foradada junto a su mujer, Nicole Betancur, con quien se casó en mayo de 2025 en la finca mallorquina de Son Marroig; ella es influencer y empresaria colombiana. También aparece disfrutando de algunas de las calas más conocidas de la isla y en algún momento de ocio jugando al Kingdom Hearts en su PSP, entre otras estampas de sus días en casa.

La publicación llega poco después de que el músico mallorquín pusiera el broche final a su "A New Star World Tour" con un concierto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, celebrado el pasado 4 de julio ante más de 50.000 personas. Aquel show cerraba una gira que le llevó por más de diez países en apenas seis meses, con paradas en México, Argentina, Chile, Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, entre otros destinos, y que estaba centrada en torno a su disco A New Star (1993) y a su último trabajo, AfroLOVA'25, publicado el pasado mes de junio.

El cantante y compositor, que este verano hizo historia con seis fechas agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y shows con todas las entradas vendidas en plazas como Buenos Aires, Tijuana, San Salvador, Quito o Bogotá, ha vivido un año marcado por el éxito internacional: se ha proclamado el artista español más escuchado del mundo, ha visto cómo su single Tu vas sin (FAV) entraba en el Global Top 200 y ha seguido consolidándose como uno de los grandes referentes del pop urbano en español.

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Con la gira ya cerrada, la publicación en Instagram parece marcar el inicio de un periodo de descanso y desconexión en su isla natal, junto a su mujer y rodeado de los rincones que más le representan, antes de encarar sus próximos proyectos musicales.