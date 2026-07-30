Nicolás Sochi, autor de la novela ‘Fortuna en Mallorca’: “Quiero que la isla sea una protagonista más de la novela”

Nicolás Sochi publica este domingo, 26 de julio, su primera obra ‘Fortuna en Mallorca’, una novela de aventuras y misterio ambientada en la isla. Es su debut literario, aunque asegura que ya tiene otras tres novelas escritas. Sochi es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, aunque pasó una década viajando por el mundo y trabajando en el sector tecnológico. Su estancia en Mallorca le inspiró para crear a Mirtylo Pons, el peculiar protagonista de esta historia. Entre sus referentes literarios, están Raymond Chandler, Frederick Forsyth, Patricia Highsmith, Eduardo Mendoza y Juan Gómez-Jurado.

Pregunta: ¿Podría hacer una breve presentación del libro?

Respuesta: Este libro es una novela de aventuras y de intriga donde Mallorca es un protagonista más. En la obra, presento a Mirtylo Pons, que es el protagonista, un expatriado amoral, oportunista y divertido que decide afincarse en la isla y que busca un negocio al que dedicarse, hasta que termina metiéndose en el sector inmobiliario o cerca de él. En este caso, se compra un piso de subasta y dentro encuentra un tesoro excepcional, algo muy destacable. Y a partir de ahí lo que parece para él un golpe de suerte al principio le va complicando la vida y ahí empiezan sus aventuras por toda la isla.

P: ¿En qué momento nació la idea de escribir esta novela y qué fue lo primero que imaginó: la trama, los personajes o el escenario mallorquín?

R: Yo soy un enamorado de Mallorca. La primera vez que visité la isla fue en 2012 y llevó volviendo prácticamente todos los años. Una parte integral para mí de la isla es toda la gente y el cariño que tengo a todos mis amigos que viven allí. En 2023, estaba pasando una temporada más larga de lo habitual porque estaba pasando un momento complicado en mi vida y quería distraerme. Entonces, unos amigos que se dedican al inmobiliario me hablaron del tema de los pisos de subasta, y me lancé a ese negocio. No me salió bien, pero se me quedó una frase clavada, que era que no pasa nada por no visitar el piso por el que estás pujando. De esta experiencia, me quedé con eso, y fui construyendo la novela.

P: ¿Qué tiene Mallorca que la hace un lugar ideal para una novela?

R: A mí lo que me gusta de Mallorca son los contrastes. Me parece un sitio que combina el lujo con el mundo agrario y la gente puede vivir pared con pared, lo cual me parece muy atractivo. En definitiva, es un sitio donde, por ejemplo, un actor de Hollywood o un estudiante en un viaje de fin de curso, pueden vivir en la isla por razones diferentes. Y esos contrastes dan pie a muchas novelas muy interesantes.

P: ¿Qué papel juega la Mallorca real en la novela y cuánto hay de ficción en esa representación?

R: Yo quería tratar la isla con mucho respeto porque le tengo mucho cariño. Intentaba mantener un equilibrio entre la persona que nunca ha estado en Mallorca y la que vive en la isla para que todos disfruten de la novela y reconozcan los sitios y guiños que aparecen en la novela. Yo creo que el mallorquín reconocerá algunas cosas enseguida. Por ejemplo, cada vez que el protagonista pase por el quiosco que hay en la Rambla. Luego, hay otras localizaciones reales y otras imaginadas, pero construidas a partir de sitios existentes. Por ejemplo, el protagonista pasará por un pub del Arenal, por una finca cerca de Valldemossa, por Inca y por varios locales y calles de Palma. En todas ellas, describo con suficiente detalle los espacios para que una persona no familiarizada con Mallorca se quede con una pequeña impresión de la isla, y para que el mallorquín reconozca el sitio al que me estoy refiriendo. Entonces, intento que los dos tipos de público se sientan satisfechos.

P: El título ‘Fortuna en Mallorca' invita a pensar en el azar, el dinero o incluso el destino. Sin desvelar demasiado, ¿qué significa realmente esa "fortuna" en la historia?

R: El título se refiere a la belleza, la fortuna, la suerte o el destino de cada personaje. Todo eso está dentro del título y, además, la parte de fortuna está muy ligada al imaginario de Mallorca. A mí me parece un título muy sugestivo que engloba todo eso en una frase muy simple y corta. Al final, muchos de los personajes de esta novela están obsesionados con hacer dinero y con progresar en la vida rápidamente. Y eso les lleva por caminos no siempre fáciles, pero muy emocionantes.

P: Como escritor, ¿qué espera que encuentre el lector al cerrar al leer el libro: entretenimiento, una reflexión sobre Mallorca o ambas cosas?

R: Yo no quería hacer una crítica o una caricatura de Mallorca, sino un microcosmos de algunos problemas más globales, como la desigualdad. Pero, la novela no deja de ser un producto de entretenimiento. Lo que quiero es que el lector se quede con una primera lectura sobre el viaje del protagonista a Mallorca. A partir de ahí, sí que me esfuerzo como autor para que mis personajes sean consistentes, que tengan una lógica interna y que se vean atacados por unos problemas un poco más globales. Entonces, si un lector quiere tener una lectura un poco más profunda y ver explorar la psicología del personaje, pues la novela tiene también ese soporte para realizar una segunda lectura. Pero mi intención es que el lector decida, sin forzarlo a nada.

P: Si tuviera que convencer a alguien de leer Fortuna en Mallorca, ¿qué le diría?

R: Para un lector de este tipo de novela, imagino que esta obra le gustaría. Pero para quien busque una lectura ágil y entretenida de verano para leerla en la playa o en la piscina, también van a encontrar algo en la novela que les llame la atención. Seguramente a cada lector le gustará la novela por cosas diferentes: uno se quedará con la intriga y la acción, mientras que el lector más casual, se quedará con el humor, con los escenarios de Mallorca o con los personajes. En definitiva, la novela está escrita para que los dos tipos de públicos la puedan disfrutar.

P: Después de esta novela, ¿seguirá Mallorca siendo el escenario de sus próximas historias o ya está pensando en llevar a sus personajes a otros lugares?

R: Yo tengo otras dos novelas escritas, con Mirtylo Pons como protagonista, y estoy escribiendo una tercera. El protagonista seguirá viviendo en Mallorca porque es el sitio que le gusta. También habrá personajes que ha conocido en la isla. Pero Mirtylo va a viajar y visitar otras localizaciones tanto por Europa como por España, aunque siempre va a llevar Mallorca en su corazón.