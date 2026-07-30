Muere Plinio Apuleyo Mendoza, el escritor que descubrió Mallorca a Gabriel García Márquez

El periodista y escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los amigos más cercanos del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, con quien compartió grandes momentos en el pueblo de Deià, falleció el pasado martes a los 94 años. Colega de Pablo Neruda, Mario Vargas LlosaCarlos Fuentes y otros autores del boom latinoamericano, también se codeó con Robert Graves y ejerció de embajador de Mallorca ante sus camaradas literarios.

Nacido en 1932 en Toca, en el departamento colombiano de Boyacá, Mendoza siempre confesó que pasó en Mallorca los años más felices de su vida. Se instaló a finales de los 60 en Deià, un pueblo que le pareció “misterioso y encantador”, y donde pronto forjó una estrecha amistad con el autor de La Diosa blanca. En este pueblo de la Serra de Tramuntana disfrutó de tres años de alegrías, junto a su primera esposa, la también escritora Marvel Moreno, y sus dos hijas pequeñas.

"El turismo puede ser una bendición pero también deforma y contamina"

Mendoza fue el causante de que su colega Gabo, al que había conocido en Bogotá años atrás, se viniera a Mallorca a trabajar en la redacción de El otoño del patriarca, novela ambientada en un país ficticio del Caribe gobernado por un anciano dictador que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. "Una vez terminada en Barcelona, Gabo vino a Deià para leernos, a mí y a otro amigo colombiano, partes de esa novela. Es posible que le haya hecho correcciones al último capítulo. Recuerdo que nuestro amigo grabó la lectura. Gabo nos pidió que nunca se la hiciéramos oír a nadie. Sería como mostrar la costura interna de un traje, nos dijo", señaló en agosto de 2003 en una entrevista concedida a este diario.

En esa misma entrevista, a cargo del periodista Matías Vallés, Mendoza dio muestras de visionario al ser interrogado por el turismo: "El turismo puede ser una bendición pero también deforma y contamina".

Al margen del periodismo y la novela, Mendoza desarrolló una prolífica carrera como ensayista y diplomático. A lo largo de su trayectoria ocupó, entre otros cargos, las embajadas de Colombia en Portugal e Italia y dejó una extensa obra literaria y periodística.

Plinio Apuleyo Mendoza, en el aeropueto de Son Sant Joan en 2003 / B.RAMON

“Murió Plinio Apuleyo Mendoza, un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia, el defensor de los soldados. Soy deudor de su apoyo de tantas horas”, escribió el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) en X al conocer la noticia.

En 2021, el entonces presidente, Iván Duque (2017-2022), le impuso la Orden de Boyacá, la máxima condecoración que otorga el Estado colombiano, en reconocimiento a una trayectoria que, según afirmó en ese momento, llevó “el nombre de Colombia en alto” tanto en el ámbito diplomático como en el cultural. “Estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia sino en América Latina. Y por eso, como presidente de la República, me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyacá”, expresó entonces Duque.

Coautor del 'Manual del perfecto idiota latinoamericano'

Entre sus obras más reconocidas figura El olor de la guayaba, un libro de conversaciones escrito junto a García Márquez, que se convirtió en una referencia para conocer la vida y el proceso creativo del nobel colombiano. También publicó las novelas Años de fuga, galardonada en 1979 con el Premio Plaza y Janés; Cinco días en la isla (1997), y Entre dos aguas (2010). Mendoza fue además coautor, junto al cubano Carlos Alberto Montaner y al peruano Álvaro Vargas Llosa, del Manual del perfecto idiota latinoamericano, un ensayo satírico publicado en 1996, que fue prologado por el nobel peruano Mario Vargas Llosa, en el que los autores analizan críticamente la historia política, económica e intelectual de América Latina desde una perspectiva liberal.