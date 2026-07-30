Catálisis
Una Mallorca de ficción
Solo en el universo de García Márquez te puedes llamar Plinio Apuleyo Mendoza. Cuando conoció en Deià al escritor ahora fallecido, Robert Graves exclamó que «no es posible que un colombiano lleve los nombres de mis dos autores favoritos», y el inglés tuvo que agarrarse a un olivo según me narró el latino-americano literal a comienzos de este siglo.
Mendoza apacentó una galaxia de premios Nobel, «y es el colmo que Borges no lo haya recibido». Sacrificó una carrera propia brillante para facilitar trayectorias deslumbrantes. Gabo, Vargas Llosa y Bryce Echenique escribieron sus obras maestras en una Mallorca de ficción, que hoy no da más literatura que las pancartas ágrafas de los hoteleros.
Mendoza es coautor del Manual del perfecto idiota latinoamericano, que exige una versión mallorquina. Su generación entendió a Deià y la isla que lo circundaba. Amaban demasiado a Mallorca para desfigurarla con construcciones o malvenderla. Han sido arrasados por la cultura de las ‘Immobilien’, caídos en el olvido insular.
Suscríbete para seguir leyendo
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
- Juan Carlos I monta con Rafa Nadal un cumpleaños en Palma
- La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada
- La primera carga policial llegó sin avisar y la más fuerte, después del cántico 'Tourists Go Home'
- El sacerdote mallorquín Jaume Mercant defiende las protestas contra la masificación turística en Palma y carga contra la Policía: 'El turismo de masas ha destruido nuestra tierra
- Todos los pasos para conseguir la acreditación para entrar en Playa de Palma el día de eclipse