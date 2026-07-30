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Una Mallorca de ficción

Plinio Apuleyo Mendoza, en el aeropueto de Son Sant Joan en 2003

Plinio Apuleyo Mendoza, en el aeropueto de Son Sant Joan en 2003 / B. Ramon

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Matías Vallés

Matías Vallés

Solo en el universo de García Márquez te puedes llamar Plinio Apuleyo Mendoza. Cuando conoció en Deià al escritor ahora fallecido, Robert Graves exclamó que «no es posible que un colombiano lleve los nombres de mis dos autores favoritos», y el inglés tuvo que agarrarse a un olivo según me narró el latino-americano literal a comienzos de este siglo.

Mendoza apacentó una galaxia de premios Nobel, «y es el colmo que Borges no lo haya recibido». Sacrificó una carrera propia brillante para facilitar trayectorias deslumbrantes. Gabo, Vargas Llosa y Bryce Echenique escribieron sus obras maestras en una Mallorca de ficción, que hoy no da más literatura que las pancartas ágrafas de los hoteleros.

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Mendoza es coautor del Manual del perfecto idiota latinoamericano, que exige una versión mallorquina. Su generación entendió a Deià y la isla que lo circundaba. Amaban demasiado a Mallorca para desfigurarla con construcciones o malvenderla. Han sido arrasados por la cultura de las ‘Immobilien’, caídos en el olvido insular.

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