Trine Dyrholm | Actriz y cantante
Trine Dyrholm: "Mezclar el cine con tu vida personal puede acabar destruyéndote"
La actriz danesa, protagonista de películas como 'La chica de la aguja', recibió ayer el premio Masters of Cinema de la mano del Atlántida Film Fest
Compartirá el galardón junto a Alexandre Desplat y Gael García Bernal, que los recogerán en los próximos días
La actriz y cantante danesa Trine Dyrholm repasó ayer buena parte de sus casi tres décadas de carrera horas previas a la entrega del Masters of Cinema en el Atlàntida Mallorca Film Fest, un premio que comparte esta edición con Gael García Bernal y Alexandre Desplat. Sobre ellos, fue clara: "Son personas que admiro mucho", confesó, "estoy en una nube".
Dyrholm empezó su carrera artística mucho antes de pisar un plató: en 1987, con apenas 15 años, representó a Dinamarca en Eurovisión junto a su banda Trine & the Moonlighters, una etapa en la que se define como una auténtica "pop child". Aquella faceta musical nunca ha desaparecido del todo: "Utilizo mucha música para darle una mayor emoción y profundidad a mis personajes", explicó, y añadió que considera "un gran privilegio" poder combinar canto e interpretación dentro de un mismo proyecto.
Preguntada por cuál de las dos disciplinas elegiría si tuviera que quedarse solo con una, se decantó sin dudarlo por la actuación: "Me gusta entrar en las emociones de las personas". Es precisamente esa capacidad la que la ha llevado a interpretar con frecuencia a personajes que no son del todo morales, algo que exige, según explicó, una disciplina clara: "Es importante que cuando el director diga que se corta la escena abandones el personaje". Mezclar un oficio como el cine con la vida personal, advierte, "puede acabar destruyéndote".
Trine Dyrholm dio el salto internacional con Celebración en 1998, premiada en Cannes, y llegó a lo más alto en 2016 con el Oso de Plata a mejor actriz en Berlín por La comuna. Su palmarés en Dinamarca sigue siendo un récord: cinco Bodil y ocho Robert, los dos grandes galardones del cine danés. También su papel como Nico en Nico, 1988 o el más reciente en La chica de la aguja, nóminada al Óscar a mejor película internacional. Sobre el tipo de historias que hoy triunfan en las salas, Dyrholm cree que "estamos más abiertos a historias más oscuras e incómodas". En su opinión, "la audiencia hace mucho porque se deja ayudar del cine para tener este tipo de historias". Y remata: "No sé si vivimos en la mejor era de la gran pantalla, pero la gente no solamente quiere más cine, sino que lo necesita".
Una industria que aún tiene que cambiar
En cuanto a los cambios técnicos, la actriz señaló que el rodaje se ha transformado radicalmente en tres décadas: "Antes grababa una película en 12 semanas, ahora lo hago en cinco". También destacó una mayor diversidad en la industria, algo que considera "muy necesario", aunque insistió, en que quedan cambios pendientes: "No hemos solucionado nada, pero vamos por el buen camino. Somos más conscientes y vivimos en una sociedad más global, es algo que he notado en Dinamarca y que agradezco".
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