Una platea junto al mar

Banda de Música de Felanitx

Inma Hidalgo, soprano / Antoni Lliteres, tenor / Víctor Ferragut, director / Obres de Verdi, Puccini i Bellini

26 de julio / Sa Bassa Nova, Portocolom

Calificación: ****

Convertir un rincón junto al Mediterráneo en un teatro de ópera parecía una idea difícil de imaginar. Sin embargo, eso fue precisamente lo que consiguió la Banda de Música de Felanitx en el tradicional Concert de Sant Jaume celebrado en Sa Bassa Nova de Portocolom el pasado domingo. Cerca de ochocientas personas respondieron a la convocatoria para disfrutar de Una nit d’òpera, bajo la dirección de Víctor Ferragut, con la soprano Inma Hidalgo y el tenor Antoni Lliteres como solistas.

El programa reunió algunas de las páginas más populares de Verdi, Puccini y Bellini, con un planteamiento tan atractivo como eficaz. La obertura de Nabucco abrió la velada antes de dar paso a tres momentos inolvidables de Puccini: E lucevan le stelle, O mio babbino caro y Nessun dorma. Tras la elegante obertura de Norma, la segunda parte quedó reservada a Verdi con La donna è mobile, los coros de Il trovatore (en versión instrumental) y el emocionante desenlace de La traviata. Un repertorio pensado para conquistar tanto al aficionado como al espectador ocasional.

El éxito del concierto descansó, en buena medida, sobre el excelente trabajo de los dos solistas. Inma Hidalgo y Antoni Lliteres mantuvieron durante toda la noche una afinación impecable y ofrecieron interpretaciones de marcado carácter operístico, con un fraseo elegante y una expresividad siempre convincente. Sus voces llenaron el espacio con naturalidad, demostrando que la ópera conserva intacta su capacidad para emocionar incluso lejos de un gran teatro.

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La Banda de Música de Felanitx confirmó igualmente el magnífico momento que atraviesa. Resultó especialmente esperanzadora la importante presencia de músicos jóvenes, capaces de ofrecer un rendimiento que por momentos recordó al de una formación profesional. El sonido fue compacto, equilibrado y rico en matices, con una afinación muy cuidada y una dirección segura de Víctor Ferragut.