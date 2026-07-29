Peluqueros de ‘nueva onda’

Temíamos que los gamberros punks liquidarían hasta la monarquía británica, pero pronto llegó la contrarreforma de la new wave de diseño, una ‘nueva onda’ que encajaba en las bandas de peluquería con cabelleras perfectamente onduladas como Duran Duran. O Spandau Ballet, pruebe a ponerle hoy el título de la prisión berlinesa a un grupo musical, y añádale Ballet en recuerdo de las oscilaciones de los cadáveres de los nazis ahorcados en el recinto. Por no hablar de que florecieron en un club llamado Blitz.

Tony Hadley simbolizaba a la perfección esta voluntad de extraer ‘Oro’ con los peinados inmaculados. Las americanas con solapas excesivas y la anatomía contundente también debían cancelar la era de los solistas esmirriados. Los ondulados simplemente cantaban, desde una decidida voluntad de intrascendencia, predicando una felicidad ficticia sin la angustia actual por pronunciarse continuamente sobre Israel y Ucrania. O evitar una opinión sobre los dramas globales, y pechar con las consecuencias.