Italia será el país invitado y Euskadi tendrá un espacio destacado en la XI edición de Fira B!

Palma vuelve a convertirse en escaparate de la creación balear. Fira B!, el gran punto de encuentro profesional de la música y las artes escénicas de las Illes Balears, celebra en 2026 su undécima edición dividida, como ya es costumbre, en dos citas: la de artes escénicas, del 30 de septiembre al 3 de octubre, y la musical, del 4 al 7 de noviembre.

La feria llega respaldada por un 2025 notable, con más de 500 profesionales acreditados y cerca de 6.000 asistentes entre ambas ramas.

La edición estrena identidad visual bajo el lema "Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultural", una imagen construida a partir de puntos que representan a cada persona que forma parte del ecosistema cultural balear: artistas, programadores, creadores y público. Diez años después de su primera edición, la feria sigue reivindicándose como el hilo que conecta todas esas miradas.

Teatro y danza, con acento de Euskadi

La parte escénica arrancará en el Teatre Principal de Palma y se repartirá por escenarios como La Misericòrdia, el Xesc Forteza, el Mar i Terra, el Teatre de Mar, la basílica de Sant Francesc, Ses Voltes y Es Baluard, con cerca de treinta espectáculos entre compañías baleares e internacionales, estas últimas procedentes sobre todo de Francia y Alemania.

La gran novedad de este año es el foco dedicado al País Vasco: tres piezas de danza contemporánea llegarán a Es Baluard fruto de un intercambio con el festival donostiarra LABO XL. La feria suma además una propuesta escénica itinerante pensada para sacar la experiencia artística de los escenarios convencionales.

En el plano profesional, del 30 de septiembre al 2 de octubre el Mar i Terra acogerá jornadas con las asociaciones del sector, un taller de COFAE, la presentación de Mediterranean Pass, una charla sobre la Eurorregión, el anuncio del ganador de Art Jove, la intervención de la ESADIB con el mejor TFG del año y una muestra de compañías emergentes.

Música con Italia de invitada y mirada latinoamericana

La cita musical, del 4 al 7 de noviembre, reunirá cerca de sesenta actuaciones. Italia será el país invitado de esta edición, con especial atención a Emilia-Romaña y Apulia, en línea con la presidencia balear de la Eurorregión, que este año pone el foco en la cooperación cultural entre regiones europeas.

También habrá hueco para Latinoamérica, con un Encuentro Iberoamericano de Jazz organizado junto a Plataforma Jazz España que buscará tender puentes entre España, Portugal y los países latinoamericanos.

Las artes escénicas de la edición de 2025 / Fira B!

Los conciertos se repartirán entre el Xesc Forteza (miércoles), Es Gremi Centre Musical (jueves), Es Baluard —que además albergará un escenario Eurorregión con Occitania y Cataluña— (viernes) y Motorworld Mallorca, escenario de la clausura.

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Con once ediciones ya a sus espaldas, Fira B! sigue apostando por lo mismo: sacar la música y las artes escénicas de las Illes Balears fuera de sus fronteras y tejer alianzas con festivales, programadores e instituciones de toda Europa y el Mediterráneo.