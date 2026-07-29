Corxeres d’estiu (IX)
Pere Estelrich i Massutí
Els darrers dies de juliol arriben carregats de música. Per avui, dimecres, a Son Marroig (20.30h), Concert de piano a quatre mans, amb Bea Galán y Dina Nedéltcheva.
Demà, dijous 30, l’oferta es multiplica. A Can Gelabert (Binissalem, 21h), el cicle Nits a la Fresca proposa una vetllada de rock amb Los Atunos Rojos, mentre que als jardins de la Fundació Bartomeu March de Cala Rajada (22h), el Christopher Pérez Quartet oferirà una sessió dedicada al jazz en un entorn especialment suggeridor.
També demà serà una magnífica ocasió per descobrir un repertori poc habitual però d’una enorme bellesa: el de violí i guitarra. A l’església del Carme de Portocolom (21 h), Joan Carles Vaquer i Basam Shuhaibar interpretaran obres de Niccolò Paganini, Christian Scheidler, el felanitxer Miquel Xamena, Francesco Molino, Mauro Giuliani i Antoine de Lhoyer. Es tracta d’una formació que, tot i no ser freqüent a les sales de concerts, va viure una autèntica edat d’or durant les primeres dècades del segle XIX. La guitarra deixava de ser un simple instrument d’acompanyament per convertir-se en una autèntica protagonista, dialogant d’igual a igual amb el violí. El resultat és una música elegant, íntima i plena de matisos, on el virtuosisme es combina amb una gran delicadesa sonora. No és casual que hi figuri el nom de Paganini. El gran violinista genovès fou també un excel·lent guitarrista i va escriure nombroses obres per a aquesta combinació instrumental, convençut que la guitarra aportava colors i textures impossibles d’obtenir amb el piano. Al seu costat, compositors com Giuliani, Molino o Lhoyer contribuïren decisivament a crear un repertori refinat que avui continua sorprenent per la seva frescor. La presència d’obres de Miquel Xamena afegeix, a més, un atractiu component de proximitat, reivindicant la producció d’un dels compositors locals més prolífics.
El divendres 31 concentra algunes de les propostes més destacades del cap de setmana. Al castell de Bellver, la Banda Municipal de Palma presenta una atractiva Nit de Sarsuela, amb les veus del tenor Josep Bros, la soprano Maia Planas i el baríton Pablo López. Serà una oportunitat excel·lent per gaudir dels grans títols del repertori líric espanyol en un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
També divendres s’inicia una nova edició del Festival Cap Rocat, amb el tenor Juan Diego Flórez com a gran reclam. Ara bé, el concert arriba envoltat d’una circumstància que ha sorprès molts aficionats. Inicialment s’havia anunciat una gala amb orquestra, però finalment s’ha transformat en un recital de veu i piano amb Vincenzo Scalera, sense que, d’entrada, s’oferís una explicació prou clara al públic que havia adquirit les entrades. Els aficionats, especialment en un esdeveniment d’aquest nivell i amb un preu d’entrada elevat, mereixen una informació transparent i immediata quan es produeixen alteracions d’aquestes característiques. El recital manté, això sí, un programa de gran interès centrat en Bellini, Rossini, Donizetti, Verdi, Massenet i Gounod, repertori en què Juan Diego Flórez continua essent una de les grans referències internacionals.
Per als qui prefereixin una proposta més íntima, continua també el cicle d’orgue dels dimecres matí a Santanyí.
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