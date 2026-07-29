La directora Bàrbara Farré en el Atlàntida: «Hay películas que llegan para mostrarte tus heridas»

La cineasta Bàrbara Farré estrena este viernes en salas Mala bèstia, que compite en la sección oficial del Atlàntida Mallorca Film Festival y le ha permitido crear su primer largometraje tras el galardonado corto La última virgen. También ha dirigido la serie de las hermanas Vilapuig, Selftape, y videoclips de las artistas Rosalía, Amaia y Bad Gyal.

Sin embargo, «estos últimos trabajos no tenían un 100% de creatividad propia, porque aunque aporté mi visión, debía responder a estímulos y a lo que una canción representaba», argumenta. «La película conecta totalmente con mi mundo interior. Me encanta observar las cosas sencillas y bellas que tenemos alrededor, como un pájaro volando», ejemplifica sobre su forma pausada de narrar esta historia.

Sinopsis

Es la de Atenea, una niña que vive en un internado y debe «enfrentarse al miedo a crecer y quedarse sola». Tal como explica la sinopsis, «cuando una pareja decide acogerla, se abre ante ella la posibilidad de un hogar que no está dispuesta a perder. Pero pronto el miedo a ser reemplazada le despierta un instinto que la empujará a hacer lo inimaginable».

Además, Farré con su narración da «espacio para poder transitar las emociones, ya que la película pide este ritmo», añade. Para la protagonista, María Schwinning, el trabajo más importante fue el de «observar al personaje desde la empatía. Tenía que comprenderla para crearla. Yo también he sido niña que pasa a la adolescencia, también he tenido que ver dónde está mi lugar, ese proceso en el que hay cosas con las que tal vez no te sientes muy bien y debes aceptar, aunque Atenea y yo seamos muy diferentes».

Por eso agradece que «Bàrbara dio mucha importancia a los ensayos, aunque no desde el guion, sino descubriendo desde dentro quién era Atenea», dice la actriz, acompañada en este filme por la pareja interpretada por Iria del Río y Roger Casamajor.

Inseguridad afectiva

La inseguridad afectiva es un sentimiento común que aquí es tratado a través de una huérfana. «Es una historia que no tiene nada que ver conmigo de forma directa, no me ha pasado algo así, aunque hay películas que le llegan a uno para aprender o para mostrarte tus heridas, y es lo que me ha ocurrido a mí», confiesa la directora.

«En el proceso de creación he visto que reconectaba con la niña herida que yo llevaba dentro y que muchas otras mujeres también tienen. En el plano de las emociones, todas hemos transitado en momentos de nuestra vida por el miedo a no ser elegida y pensar que si no te eligen no eres nadie».

En Mala bèstia las huérfanas a las que les ocurre eso desaparecen, ya que la fantasía está presente en la ópera prima de Farré. «Siempre me ha gustado usar la imaginación para llegar a experiencias a las que no puedes acceder en tu día a día, y eso es lo que hacen las chicas», afirma quien también utiliza el bosque «como espacio mitológico y limbo que realmente no sabes si existe o no».

Lo que sí es real en el metraje son temas como «el reloj biológico, el de Lali por el miedo a dejar de ser fértil y el de Atenea por el de hacerse mayor. Entre ellas se hacen de espejo porque una quiere ser madre y la otra quiere ser hija, pero juntas no lo son». De ahí la frase procedente de un cuadro de Dalí dedicado a Lorca: «La miel es más dulce que la sangre», ya que «los vínculos de sangre no tienen por qué ser los mejores. A veces los que eliges tú son más dulces».