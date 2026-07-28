'Silenciades' da voz a mujeres descendientes de familias de Felanitx marcadas por la represión franquista

Silenciades, documental dirigido por Aina Adrover Oliver (Felanitx, 1966) que da voz a mujeres descendientes de familias de Felanitx marcadas por la represión franquista, se proyectará este viernes 31 de julio en Portocolom, en el Mollet den Perelló (a partir de las 21.30 horas).

La cinta recoge el relato de hijas, nietas y bisnietas que gracias a sus testimonios permitirá descubrir una historia “demasiado tiempo silenciada”. Además de los testimonios de Aina Vicens Llodrà, Catalina Oliver Massutí, Alejandra Riera Folgueiras, Lorena Oliver Far y M. Antònia Ibáñez, descendientes de familias de Felanitx, en el documental también hay cinco recreaciones de otras tantas mujeres: Margalida Mestre Gayà, Maria Oliver Obrador, Catalina Pons Oliver, Maria Nicolau Valens y Maria Escandell Joan. “Es una invitación para conocer un pasado, tanto tiempo ignorado, para entender mejor el presente”, señalan desde el equipo de la película, en la que ha colaborado Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ y el colectivo Felanitx per la Igualtat.

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Silenciades, que ha contado con la realización de Llorenç Vadell, tiene entre sus objetivos el de ayudar a “tener una memoria histórica con perspectiva de género”.