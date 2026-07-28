'Silenciades' da voz a mujeres descendientes de familias de Felanitx marcadas por la represión franquista
El documental está dirigido por Aina Adrover Oliver y se proyecta este viernes en el Mollet den Perelló, en Portocolom
Silenciades, documental dirigido por Aina Adrover Oliver (Felanitx, 1966) que da voz a mujeres descendientes de familias de Felanitx marcadas por la represión franquista, se proyectará este viernes 31 de julio en Portocolom, en el Mollet den Perelló (a partir de las 21.30 horas).
La cinta recoge el relato de hijas, nietas y bisnietas que gracias a sus testimonios permitirá descubrir una historia “demasiado tiempo silenciada”. Además de los testimonios de Aina Vicens Llodrà, Catalina Oliver Massutí, Alejandra Riera Folgueiras, Lorena Oliver Far y M. Antònia Ibáñez, descendientes de familias de Felanitx, en el documental también hay cinco recreaciones de otras tantas mujeres: Margalida Mestre Gayà, Maria Oliver Obrador, Catalina Pons Oliver, Maria Nicolau Valens y Maria Escandell Joan. “Es una invitación para conocer un pasado, tanto tiempo ignorado, para entender mejor el presente”, señalan desde el equipo de la película, en la que ha colaborado Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ y el colectivo Felanitx per la Igualtat.
Silenciades, que ha contado con la realización de Llorenç Vadell, tiene entre sus objetivos el de ayudar a “tener una memoria histórica con perspectiva de género”.
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
- Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer
- La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- El auge de los bares chinos en Palma: las familias asiáticas toman el relevo de los negocios de barrio
- La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas
- Un incendio forestal quema media hectárea de pinar en Cala Murada, en Manacor