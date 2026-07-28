Mirla Riomar, Filó Machado y Márcio Faraco, estrellas de Tensamba Mallorca

El Festival Tensamba, que en 2026 celebra su 23 convocatoria, ha presentado en el Teatre Principal d’Inca la programación de la cuarta edición en Mallorca. Representantes de la organización y de las entidades colaboradoras han dado a conocer una propuesta que volverá a tender puentes culturales entre Brasil y Mallorca a través de la música.

Tensamba Mallorca 2026 está promovido por Red Carpet Productions, tendrá al Teatre Principal d’Inca como sede principal y contará con el apoyo del Hotel Saratoga, a través del Blue Jazz Club. Amigos de Brasil Baleares participa como entidad colaboradora.

El festival reunirá entre septiembre y noviembre tres propuestas representativas de distintas generaciones y sensibilidades de la música brasileña contemporánea. Los dos primeros conciertos se celebrarán en el Teatre Principal d’Inca, mientras que la clausura tendrá lugar en el Blue Jazz Club del Hotel Saratoga, en Palma.

Mirla Riomar abrirá el festival en Inca

La programación comenzará el 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Teatre Principal d’Inca, con Mirla Riomar Acoustic Trio. Nacida en Salvador de Bahía, desarrolla una propuesta profundamente conectada con las raíces afrobrasileñas. En su música confluyen la voz, la percusión y la danza con elementos procedentes del jazz y del soul, así como con ritmos tradicionales de Bahía.

Mirla Riomar / .

Su trabajo ofrece una lectura contemporánea de la tradición afrobrasileña y se distingue por una intensa presencia escénica, en la que el ritmo, el movimiento y la comunicación con el público ocupan un lugar central.

Filó Machado: trayectoria, improvisación y música popular brasileña

El 11 de octubre, a las 19.00 horas, el Teatre Principal d’Inca recibirá a Filó Machado Sexteto. Cantante, compositor, arreglista y multiinstrumentista, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria y es una figura de referencia en el diálogo entre la música popular brasileña y el jazz.

A lo largo de su carrera ha desarrollado un lenguaje basado en la sofisticación armónica, la riqueza rítmica, la improvisación y un profundo conocimiento de las tradiciones musicales de Brasil. Su presencia en Tensamba Mallorca permitirá acercar al público la obra de un creador con una extensa trayectoria discográfica y escénica internacional.

Filó Machado / .

Como acción de intercambio artístico, el 10 de octubre, un día antes del concierto, Filó Machado ofrecerá una masterclass en Red Carpet Productions dirigida a músicos locales. El encuentro se plantea como un espacio para compartir conocimientos y experiencias creativas, favorecer el diálogo entre el artista y los participantes y reforzar la conexión del festival con el tejido musical de Mallorca.

Márcio Faraco cerrará la edición en Palma

Tensamba Mallorca 2026 concluirá el 11 de noviembre, a las 22.00 horas, en el Blue Jazz Club del Hotel Saratoga, con Márcio Faraco, acompañado por Joaquín Sánchez.

Cantante, compositor y guitarrista brasileño establecido en Europa, Faraco ha desarrollado una sólida carrera internacional y un lenguaje musical propio en el que dialogan la samba, la bossa nova, la canción de autor y el jazz.

Márcio Faraco / .

Su obra se caracteriza por la sensibilidad de sus composiciones, la precisión de la escritura y la elegancia de la interpretación. El formato cercano del Blue Jazz Club permitirá apreciar especialmente la dimensión íntima y narrativa de sus canciones.

Tres miradas sobre la música brasileña

La cuarta edición de Tensamba Mallorca propone un recorrido por tres expresiones complementarias de la música de Brasil: las raíces afrobrasileñas y la energía escénica de Mirla Riomar, la amplitud creativa y la capacidad de improvisación de Filó Machado, y la sutileza compositiva de Márcio Faraco.

Durante la presentación se ha destacado la trayectoria de Tensamba, que desde hace más de dos décadas contribuye a difundir la diversidad de la cultura musical brasileña, así como la voluntad de consolidar su presencia en Mallorca y reforzar el intercambio artístico con el tejido musical de la isla.

En la rueda de prensa han participado Katia Raby-Chornet, promotora de Tensamba Mallorca y CEO de Red Carpet Productions; Pedro Rosa, promotor y curador artístico del festival; Miquel Àngel Raió, director gerente del Teatre Principal d’Inca, y Cati Borràs, directora del Hotel Saratoga.

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La organización ha agradecido especialmente el compromiso del Teatre Principal d’Inca, sede principal de esta edición, y del Hotel Saratoga y el Blue Jazz Club, cuya colaboración permite desarrollar la programación del festival entre Inca y Palma.