La mallorquina Violeta Mora publica 'Oda a conocer-te' su primer poemario con tan solo 18 años
La joven nacida en 2007 lanza los poemas que narran toda su vida, desde un momento en el que se sentía hundida hasta su renacer
Con solo 18 años, la mallorquina Violeta Mora publica su primer poemario, Oda a conocer-te, un libro dividido en tres partes que recorre un proceso personal de caída y recuperación a través de la escritura.
La obra se estructura en "Nacer", "Renacer" y "Cartas". La primera parte recoge el momento en que la autora estaba hundida: "Me sentía sola y lo mejor que me vino fue escribirla", explica. La segunda, con una portada más colorida, refleja su salida de ese pozo: "Volví a disfrutar de las cosas de siempre", cuenta.
La tercera parte, "Cartas", reúne textos dirigidos a personas queridas, entre ellas Don Antonio, escritor y amigo de su padre que marcó a Mora desde pequeña. Según relata, cuando el escritor supo que ella también escribía, empezó a enviarle textos a su padre en los que siempre se repetía la misma dedicatoria: "Para mi joven aprendiz de poeta".
Una vocación de toda la vida
A Mora le ha gustado escribir desde muy pequeña. En primero de la ESO le regalaron un poemario, y con el tiempo empezó a juntar sus propios textos: "Siempre escribía lo que sentía y un día me di cuenta de que si lo juntaba todo tenía un libro", dice entre risas.
La autora destaca también el acompañamiento recibido durante el proceso editorial: "Me gustó mucho y estuve muy bien acompañada", señala sobre el apoyo de profesores y familia en las distintas fases con la editorial.
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