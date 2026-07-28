La mallorquina Violeta Mora publica 'Oda a conocer-te' su primer poemario con tan solo 18 años

Con solo 18 años, la mallorquina Violeta Mora publica su primer poemario, Oda a conocer-te, un libro dividido en tres partes que recorre un proceso personal de caída y recuperación a través de la escritura.

La obra se estructura en "Nacer", "Renacer" y "Cartas". La primera parte recoge el momento en que la autora estaba hundida: "Me sentía sola y lo mejor que me vino fue escribirla", explica. La segunda, con una portada más colorida, refleja su salida de ese pozo: "Volví a disfrutar de las cosas de siempre", cuenta.

La portada del libro / Violeta Mora

La tercera parte, "Cartas", reúne textos dirigidos a personas queridas, entre ellas Don Antonio, escritor y amigo de su padre que marcó a Mora desde pequeña. Según relata, cuando el escritor supo que ella también escribía, empezó a enviarle textos a su padre en los que siempre se repetía la misma dedicatoria: "Para mi joven aprendiz de poeta".

Una vocación de toda la vida

A Mora le ha gustado escribir desde muy pequeña. En primero de la ESO le regalaron un poemario, y con el tiempo empezó a juntar sus propios textos: "Siempre escribía lo que sentía y un día me di cuenta de que si lo juntaba todo tenía un libro", dice entre risas.

Noticias relacionadas

La autora destaca también el acompañamiento recibido durante el proceso editorial: "Me gustó mucho y estuve muy bien acompañada", señala sobre el apoyo de profesores y familia en las distintas fases con la editorial.