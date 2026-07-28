La Almudaina de Palma reabre con el Palacio de la Reina como gran novedad

La Almudaina reabre al público tras una rehabilitación integral en la que el Palacio de la Reina es la gran novedad, debido a que nunca ha sido visitable. Los interesados pueden recorrer gratuitamente las estancias de la realeza tanto este miércoles hasta las 15 horas como el jueves y el viernes durante todo el día en una jornada de puertas abiertas para dar a conocer la reforma y ampliación del monumento, uno de los más importantes de Mallorca.

Las entradas están disponibles en taquilla hasta completar el aforo, aunque los residentes también pueden visitar gratis la Almudaina todos los miércoles y domingos de 15 a 19 horas. El público pisará por primera vez el salón del trono y las tres estancias adyacentes, las que ocuparon las reinas Esclaramunda de Foix y, siglos después, Isabel II durante su visita de cinco días a Mallorca en 1860. La ambientación que se puede ver actualmente está inspirada en su época, así como la de los reyes Alfonso XII y XIII, que utilizaron el salón del trono para recepciones y besamanos.

La completa remodelación, que ha costado 2,5 millones de euros, incluye además una museografía cronológica «con la finalidad de transmitir la importancia de este enclave con más de 2.000 años de Historia, ya que el asentamiento humano data como mínimo de la época romana», tal como explicó ayer el director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Víctor Cageao.

Por su parte, Luis Pérez de Prada, el responsable de Inmuebles y Medio Natural, hizo hincapié en que la Almudaina se ha desarrollado desde dicho periodo hasta los reinos cristianos, porque el puerto romano se ubicaba en esa zona. «El palacio fue construido en el antiguo alcázar musulmán en los siglos XIII y XIV, en la época de desarrollo del Reino de Mallorca con Jaime II, y ha sido utilizado durante la Corona de Aragón y hasta la actual etapa borbónica», según especificó el experto antes de la inauguración oficial.

La reforma de la Almudaina en imágenes / Ana Belén Muñoz Martín / DMA

Recorrido

Todo ello se ve en el recorrido, que empieza en un nuevo centro de recepción de visitantes y venta de entradas, donde también hay posibilidad de adquirir audioguías. De allí se pasa a la sala del consejo, en la que un audiovisual de unos siete minutos «ayuda a entender la evolución del inmueble a lo largo de los siglos, enmarcado dentro de su contexto histórico», y además hay una maqueta táctil especial para visitantes con discapacidad visual.

La siguiente parada es la sala romana, con dos ánforas de un pecio de Cabrera y varias piezas cerámicas cedidas en depósito por el Museu de Mallorca. Desde ahí los asistentes acceden a la sala del esplendor de Madina Mayurqa, en la que sobresale una de las obras más singulares del recorrido, la escultura del siglo X de un león de mármol blanco. Procedía de un surtidor de las albercas del Huerto de la Reina y antes de la reforma estaba en el patio de armas. Tras su restauración integral y con el fin de protegerlo de las inclemencias ambientales, la pieza se exhibe en el interior. Asimismo, a través de un juego de espejos se muestran los baños árabes de la Almudaina. La cronología da paso a la época medieval, donde puede verse un grifo de bronce del siglo XII con boca en forma de cabeza de león y parte del pórtico de la Capilla de Santa Ana, de finales del XIII.

Los espacios contextualizados en el periodo borbónico suponen un cambio radical respecto a todo lo anterior en cuanto a elementos decorativos. En el salón del trono se conserva una de las primeras instalaciones eléctricas que hubo en España, además del retrato del rey Alfonso XIII con el castillo de Bellver al fondo y mobiliario de las Colecciones Reales, al igual que en la antecámara (con dos retratos de Isabel II), la cámara (con cuadros de la visita a Balears) y el comedor. Los visitantes recorrerán la nueva Almudaina y conocerán un poco mejor la historia de Mallorca.