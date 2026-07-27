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DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?

De pista en pista

De pista en pista / DM

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Seguimos con el juego veraniego, en el que cada día de lunes a viernes vamos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, però sí conocido. Los sábados damos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es

Entre los acertantes semanales sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.

Noticias relacionadas y más

Estas son las pistas:

  1. Entre sus nombres figura el de un personaje que aparece en los cuatro Evangelios.
  2. Hoy tendría más de cien años.

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