CONCURSO
DE PISTA EN PISTA | ¿Quién es este personaje?
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Seguimos con el juego veraniego, en el que cada día de lunes a viernes vamos dando pistas sobre un personaje, real o ficticio, però sí conocido. Los sábados damos la solución, aunque los lectores pueden participar, enviando las respuestas al correo: participacion@diariodemallorca.es
Entre los acertantes semanales sortearemos una suscripción mensual y un soporte para móviles.
Estas son las pistas:
- Entre sus nombres figura el de un personaje que aparece en los cuatro Evangelios.
- Hoy tendría más de cien años.
- Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca
- La Policía clausura un restaurante de Sant Llorenç donde malvivían 15 trabajadores que trabajan 13 horas sin días libres
- Rosa Planas: «Palma se está convirtiendo en una ciudad boutique que ya no pertenece a sus habitantes»
- La Costa dels Pins, un escaparate de ilegalidades impunes en el litoral del Llevant
- El túnel de Sóller, cerrado tras volcar un quad con dos turistas
- Detenidos en Palma cuatro okupas que avisaron a la Policía cuando el dueño del piso intentó entrar
- Once heridos en un accidente con seis vehículos implicados en la Vía de Cintura
- Multitudinario y sentido adiós al músico Joan Roca