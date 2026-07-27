El mallorquín Óscar Bernàcer estrena en el festival Atlàntida 'Eixam', su primer largometraje de ficción: "Es una película que narra la muerte de la inocencia que se tiene cuando eres niño"

El próximo 4 de septiembre llega a los cines Eixam, el primer largometraje de ficción de Óscar Bernàcer, hasta ahora conocido por su trabajo como documentalista y realizador de series de televisión. La película, rodada en pueblos y aldeas de muy pocos habitantes de la Comunidad Valenciana, narra la llegada de Lluc a Malpàs, una comunidad aislada que se presenta como una utopía y que, poco a poco, revela su verdadero funcionamiento.

"Creo que la experiencia de verla en el cine ayudará a la sensación dramática y de estar atrapado que queremos conseguir", explica Bernàcer. Esa misma idea de comunidad cerrada atraviesa el planteamiento de fondo de la historia. "En la sociedad de la que habla la película todos tienen una función que acatar", resume la guionista Joana M. Ortueta.

Ortueta sitúa el germen del proyecto en Rebelión en la Granja, que vio con siete años: "Se me quedó el pensamiento de que en esa película tenían todo para ser felices, consiguieron romper todo un sistema de esclavitud y aun así no fueron capaces".

Del documental a la ficción

Para Bernàcer, Eixam supone su primera incursión en el largometraje de ficción tras una trayectoria centrada en el documental y los cortos: "En los documentales todo está más preparado, pero me ha gustado el desafío de improvisar en algunas ocasiones". Sobre las localizaciones, bromea: "En algunos sitios nos decían que no dijéramos el nombre porque querían vivir tranquilos".

De izquierda a derecha: Cristina Fernández Pintado, Sergio Bernàcer, Pablo Molinero y Joana M. Ortueta / Toni Dunne

Preguntado por si el Goya que ya logró como productor podría repetirse ahora como director, Bernàcer es tajante: "Mi mente no está en esas cosas, sino en que la película vaya bien en su estreno en septiembre".

Cristina Fernández Pintado asegura que "ha sido una suerte trabajar bajo la batuta de Bernàcer y con un guion que le encantó desde el primer momento". Sobre el director, añade que "está atento a todos los detalles y se abría mucho a las propuestas de los actores". De su personaje, Alba, la mujer que dirige la comunidad, dice: "Intenté empatizar con ella, Alba quiere una familia pero poco a poco la sociedad le va a ir cegando".

Lluc, el espejo del espectador

Pablo Molinero, actor que encarna al protagonista, subraya que rodar de forma continuada junto al resto del elenco fue clave para la película: "Estar todo el rato juntos nos ayudó a transmitir esa sensación de estar encerrado, no era la típica grabación en la que todo el mundo se iba a su casa después".

Sobre Lluc, su personaje, lo define como "una persona desenamorada de la vida y que lo ha perdido todo". Y añade: "El proceso de Lluc será similar al del espectador, él ve muy idílica la sociedad cuando entra pero poco a poco va descubriendo cosas que no le gustan". Sobre la pérdida de la inocencia que atraviesa la historia: "Todos hemos vivido nuestras primeras decepciones, Lluc conserva algo de inocencia de su niño interior pero poco a poco lo va perdiendo todo".

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Ortueta apunta que "entras a la sociedad de la mano de Lluc, pero durante la película logras empatizar con todo tipo de personajes", una idea que enlaza con la reflexión final de Fernández Pintado: "Te hace ser un espectador activo que juzga constantemente a los personajes".