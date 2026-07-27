Lluís Garau y Joan Porcel estrenan 'La carn' en el festival Atlàntida: «No es solo una película para gente homosexual o ‘queer’, interpela a todos»

El Atlàntida Mallorca Film Fest ha estrenado La carn, dirigida por Joan Porcel (Palma, 1994) e interpretada por Lluís Garau (sa Torre, 1997), autor del espectáculo teatral originario. Tanto en la obra como en la película, Garau da vida a un performer que explora su sexualidad a través de una plataforma con la que conecta con desconocidos. El filme logró dos biznagas en el Festival de Málaga, a mejor película y mejor actor, y ha participado en el South by Southwest de Londres. Tras una proyección el pasado viernes en es Baluard, el próximo 1 de agosto se podrá ver en CineCiutat. Su estreno en salas será el 20 de noviembre.

¿Cómo viven este periplo por festivales y el haber sido premiados?

—Lluís Garau: Que tengamos una película que no sea comercial no significa que no queramos que sea una película que llegue a mucha gente. Y esta es la experiencia que estamos viviendo con La carn, que nos pensábamos que era una película más de nicho, quizás más pequeña, pero no es verdad, porque la soledad de Internet la vive mucha gente y se puede sentir muy reflejada en lo que nosotros explicamos.

¿Les sorprende la buena acogida?

—Joan Porcel: Creo que cada uno encuentra algo, algún detalle, alguna idea, en la película que le hace quedarse. Y hemos tenido la suerte de llegar a un público mucho más amplio de lo que esperábamos.

—Ll. G.: Y que cuando hablas de un tabú como es el sexo en Internet, creo que realmente, como existe en nuestra sociedad, la gente tiene ganas de ver lo que hay detrás. Creo que destapar cosas de esta sociedad, que a lo mejor están un poco más oscuras, o no tanto en la primera pantalla, funciona.

Garau y Porcel, en la presentación de 'La carn' el pasado viernes en es Baluard. / Atlàntida Mallorca Film Fest

Supongo que el público heterosexual y de más edad encontrará cosas diferentes a las que vea alguien de su generación y gay...

—J.P.: Sí, creo que el bagaje de cada uno hace una lectura diferente de la película. Evidentemente, a lo mejor el público queer se puede sentir mucho más interpelado y se puede emocionar con la película. Pero eso no quiere decir que el público heterosexual no pueda comprender la adicción que tiene el personaje de Lluís, o el bucle en el que entra. Porque creo que la soledad y la adicción a las redes, el cambio del paradigma de comunicación en la nueva generación, que cada vez le cuesta más hablar cara a cara, es una cosa que nos afecta a todos.

—Ll. G.: Yo estoy un poco cansado de las etiquetas, es verdad que entiendo que la gente necesita saber lo que va a ver, que si es gay, si no es gay, si es queer o no queer. Pero yo estoy muy cansado y creo que nuestra película va más allá de una identidad. Habla de una generación, de cómo es crecer en Mallorca, de cómo es encontrarse a uno mismo en internet.

—J.P.: El hecho de estar en Málaga y también ser premiados, creo que apuntala la idea de que no es solo una película para gente homosexual o para gente queer, es una película que interpela a todos y que estamos supercontentos de que además el público esté respondiendo de esta manera.

¿Con qué sensación quieren que salga el público de la sala?

—Ll. G.: A mí me gustaría ser entendido por el público y que entiendan también mi, diría sufrimiento, pero tal vez es mi tristeza y mi soledad respecto a las redes sociales y respecto a Internet y respecto a este cuore que existe allí dentro. Y creo que eso, la gente lo vive, ¿no? Yo creo que al final de la película realmente la gente llega, conmigo, a hacer este viaje emocional y creo que eso lo cumplimos. Y después que entiendan que es real que hay un peligro cuando entras dentro de este mundo de conocer gente por Internet y de relacionarte de esta forma. Hay un peligro, pero también me gustaría que de este proyecto saliera que hay una humanidad y una luz detrás de toda esta oscuridad.

—J.P.: Hay una idea clara de no querer aleccionar a nadie con la película, no dar un discurso sobre si lo que pasa dentro de aquella pantalla está bien o mal. Simplemente, cogemos a Lluís de la mano durante ochenta y pico minutos, hacemos el viaje con él y nos encantaría que el público, cuando salga de ver la película, se haga una serie de preguntas y procese un poco cómo está evolucionando el mundo y cómo se están transformando estas relaciones, que es donde nosotros queremos poner realmente la lupa. No haremos un juicio moral, y no era nuestra intención, pero sí hacer este trabajo un poco antropológico de ver cómo se tejen estas relaciones.

Como espectadora, hay momentos en que me produce pena...

—Ll.G.: Eso es muy curioso porque cuando empezaba a crear La carn lo que quería era lo contrario, que se sintiera una rebeldía, me quería poner en contra del teatro comercial, canónico y demostrar que se podían hacer cosas muy diferentes como por ejemplo lo que es La carn. Era un experimento rebelde, pero claro, el arte tiene esta cosa que sale de las entrañas y La carn es un proceso que nace de una cosa muy visceral y muy interna que es esta soledad. Muchas veces no se puede elegir lo que quieres contar.

El equipo de 'La carn'. / Atlàntida Mallorca Film Fest

¿Tienen otros proyectos? ¿Repetirán juntos?

—J.P.: A nivel creativo cada uno sigue con lo suyo, pero sí que con Lluís es el inicio de algo que no arranca ahora, porque él ya había sido parte de la anterior película, Sempre dijous, y estoy seguro de que encontraremos otros proyectos para conectar.

—Ll.G.: En La carn, yo me he situado en el espectro de la víctima, en el espectro de la presa y ahora, en los próximos proyectos, necesito ser el cazador de esta historia porque necesito ver la otra cara de la moneda. Pero también quiero aprovechar este momento para decir que me enfada que el Teatre Principal de Palma no haya programado La carn, es una obra de un autor de aquí.

¿Cuál cree que es la razón?

—Ll.G.: La razón es que parezco un outsider, parezco un loco y se piensan que les hundiré el teatro… Tampoco es tan loco lo que hago.

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—J.P.: Quizás es demasiado contemporáneo, pero la película también lo es y ayer [por el viernes] teníamos la sala llena.