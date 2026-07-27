Arranca el festival de cine Atlàntida con la mirada puesta en el talento de Mallorca

Rafael Ruiz, quien durante décadas pintó los carteles de las películas para que fueran exhibidos en las fachadas de los cines, ha recibido el Premi Illa de Cinema en el Atlàntida Mallorca Film Fest, que ha arrancado oficialmente este domingo, 26 de julio, con una gala en el patio de La Misericòrdia, inauguración que este año ha tenido más acento mallorquín que otras veces, no solo por el galardón entregado, sino por la proyección de Forastera. La película dirigida por Lucía Aleñar, cineasta con raíces mallorquinas, fue rodada en la isla y supuso la vuelta al cine de Lluís Homar, presente en la ceremonia de ayer, al igual que la actriz protagonista, Zoe Stein, también con familia isleña. La actuación de Laaza ha completado esta primera noche cinematográfica del festival, que como en anteriores ediciones contará con la asistencia de la reina Letizia en su clausura, el próximo 2 de agosto.

Jaume Ripoll y el equipo de 'Forastera'. / CATI CLADERA

El escritor Biel Mesquida ha definido a Rafael Ruiz como «un artista extraordinario», cartelista de hasta nueve cines durante cinco décadas. El Premi Illa de Cinema ha subido al escenario y ha reconocido que, como disfrutaba de pintar los carteles, no le dio «la importancia» a su trabajo que sí le ha dado el paso del tiempo.

Como toda gala del cine, la del Atlàntida ha contado con su photocall, por donde ha pasado parte del elenco de la película Forastera, pero también muchos más rostros conocidos, como los de Teresa Riott, Nuria Gago, Betsy Túrnez, Fernando Guallar, Boré Buika y, otros más habituales en Mallorca, como el cineasta Toni Bestard, el director Joan Porcel, el actor Lluís Garau, la actriz Llum Barrera, la artista Susy Gómez, la directora del festival Evolution, Sandra Lipski, el responsable de CineCiutat, Javier Pachón, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura, Antònia Roca, el conseller de Cultura del Govern, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, así como el director del museo Es Baluard, David Barro.

Jaume Ripoll, durante la inauguración del Atlàntida. / CATI CLADERA

Jaume Ripoll, director del Atlàntida, agradeció la colaboración institucional y de los patrocinadores privados, así como el trabajo de las más de cien personas que hacen posible este festival. También ha recordado a Joan Roca, bajista de Antònia Font, fallecido días antes, y a los también desparecidos Ignasi Camós, director general del ICAA, y al gestor cultural José Luis Cienfuegos. Antes de dar paso a la actuación musical de Laaza, Ripoll ha explicado cuál es la «clave» de un festival de cine como este: «Descubrir obras que uno no conoce. Descubrirlas y recomendarlas. Descubrirlas y criticarlas. Descubrirlas y comentarlas. Por eso nos dejamos el alma y el corazón todo este año de trabajo». Y para finalizar, ha aludido a la protesta antiturismo que ha recorrido Palma recordando al director griego Theo Angelopoulos y cosas «icónicas» en su cine, como La Odisea, las manifestaciones y los paraguas: «De alguna manera, esta isla le ha rendido tributo hoy».

El festival espera este año a Javier Bardem, Victoria Luengo y Rodrigo Sorogoyen para presentar El ser querido, pero también volverá a contar con Fernando Trueba, y recibirá a Jaime Chávarri para revisitar, cincuenta años después de su estreno, El desencanto.

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En cuanto a los premios Master of Cinema, el Atlàntida reconocerá el trabajo del actor mexicano Gael García Bernal, el de la actriz y cantante danesa Trine Dyrholm y el del compositor franco-griego Alexandre Desplat, ganador de dos premios Oscar.