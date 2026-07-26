El talento mallorquín brilla en Es Jardí durante el mes de julio

Es Jardí vuelve a ser el epicentro de la cultura y la música del verano mallorquín con una propuesta en la que el talento local tiene especial protagonismo. Además de su programación con artistas nacionales e internacionales, Es Jardí refuerza en esta su cuarta edición su apuesta por la escena musical balear a través del Escenario La Isla, un espacio dedicado a dar visibilidad a artistas del archipiélago.

La presencia de estos artistas pone de manifiesto el compromiso de Es Jardí con la promoción de la cultura de proximidad, integrando el talento balear dentro de una programación que reúne algunas de las principales figuras del panorama musical nacional e internacional.

Éste ha sido el cartel de artistas locales que han pasado este mes de julio por Es Jardí.

Gintonics: Banda mallorquina especializada en versiones de grandes éxitos del pop y el rock, reconocida por su energía sobre el escenario y su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.

DJ Elkins: DJ afincado en Mallorca que destaca por sus sesiones de música electrónica y house, aportando una propuesta elegante y dinámica que encaja con el ambiente mediterráneo de Es Jardí.

Baaldo: El músico mallorquín combina pop y rock con un directo cercano y desenfadado, representando el talento emergente de la escena insular. Su apuesta es crear música actual en catalán sin renunciar a sus raíces.

Talleres Molina: Su sonido bebe del rock, el indie y el pop, tras la publicación de su primer álbum, Allegro Ma Non Troppo, se han consolidado como una de las bandas con mayor personalidad del circuito local. Como ellos mismos explican, la banda nace como un divertimento absoluto, y en su esencia está no tomarse las cosas demasiado en serio.

Roberto Navarro: DJ mallorquín habitual de eventos y festivales de la isla, conocido por sesiones versátiles que recorren desde los clásicos hasta los éxitos más actuales.

Álvaro Bosc: Cantautor y músico mallorquín que fusiona pop, folk e influencias mediterráneas en un repertorio de canciones propias, caracterizado por la cercanía y la sensibilidad de sus directos.

Enric Riccone: DJ y selector mallorquín habitual de la escena electrónica de la isla, destaca por sus sesiones de house y tech house cargadas de energía. Su presencia en festivales y eventos como Mallorca Live y Es Jardí lo ha consolidado como uno de los nombres habituales del circuito local.

Un Southnormal: Vinculado a la escena electrónica independiente, es reconocido por sus sets eclécticos que combinan house, electrónica y sonidos de club. Habitual en colectivos y eventos de referencia de Mallorca, comparte cabina con algunos de los DJs más activos del panorama balear.

Más allá de la música: Happening Market

La gran novedad del verano 2026 es la transformación de la zona de bienvenida en el Happening Market. Por primera vez, el acceso a todo el área de restauración, diseño, artesanía, lifestyle y activaciones es completamente gratuito para todo el público.

De este modo, el control de accesos para los conciertos principales se trasladará directamente a la entrada del escenario Es Jardí, permitiendo que cualquiera pueda disfrutar del ambiente estival y el tardeo en el recinto.

Para amenizar el mercado y la zona gastronómica, la organización multiplica su oferta sonora con dos escenarios adicionales: La Isla y el @espressoconcerts. Ambos espacios albergan actuaciones en directo, sesiones de DJs y los innovadores silent concerts, manteniendo un firme compromiso con la difusión del talento local mallorquín.

Asimismo, el área gastronómica se enriquecerá con el nuevo Wine Corner, un rincón exclusivo donde los asistentes podrán participar en catas, degustaciones y encuentros con bodegas. No faltan las propuestas de food trucks como By Indivisible y Feria para reponer fuerzas y compartir deliciosos platos.

Los artesanos locales son otro de los alicientes de Es Jardí con propuestas como la joyería de acero inoxidable de Bears Bracelets que factura piezas únicas como anillos, pulseras o colgantes; y las prendas de ropa de Sari Mallorca, confeccionadas a partir de saris antiguos de seda 100% natural, sus creaciones son piezas únicas e irrepetibles.

Por otro lado, el escenario principal de Es Jardí estrena esta temporada una estructura de diseño marcadamente mediterráneo, integrada con el entorno mediante el uso de varillas de madera, vegetación y plantas colgantes. Atendiendo a la demanda del público, se incorporarán por primera vez pantallas LED laterales en todos los espectáculos para garantizar una visibilidad óptima desde cualquier punto del recinto.

Premium y familias

El festival boutique también rediseña sus servicios premium. Los compradores de entradas VIP contarán esta edición con acceso directo a una nueva tarima frontal exclusiva situada en la terraza acondicionada para mejorar las vistas del concierto.

Por otro lado, tras el éxito del formato de tardeo electrónico de La Plaza, que este año ha contado con Fatboy Slim (3 de julio) y que el 30 de agosto acogerá a The Blaze , se introducirá el pase Backstage Experience, permitiendo a un grupo reducido de asistentes subir al propio escenario y vivir el espectáculo situándose justo detrás del DJ.

Con el objetivo de seguir siendo un evento apto para toda la familia, regresa Es Jardinet, un espacio lúdico, infantil y seguro coordinado por personal cualificado con actividades al aire libre para los más pequeños. Adicionalmente, el recinto facilitará la movilidad ofreciendo aparcamiento gratuito tanto en los accesos principales como en el parking de Western Park (hasta completar aforo).

En materia de inclusión, Es Jardí consolida sus medidas de accesibilidad universal mediante un carril de acceso preferente, parking PMR, zona de restauración accesible, baños adaptados, barras y zonas VIP accesibles, así como plataformas elevadas frente al escenario principal para asegurar el correcto visionado de los conciertos a personas con movilidad reducida.