‘Ses platges seran sempre nostres’, una jota reivindicativa contra la masificación turística en Mallorca

El grupo Pepet i Marieta, liderado por el músico catalán afincado en la isla desde hace años Josep Bordes, publica una jota reivindicativa con la que invita al debate sobre la masificación turística, la gentrificación y el futuro de Mallorca. La canción, que lleva por título Ses platges seran sempre nostres, llega en un momento en el que el debate sobre el modelo turístico ocupa un espacio central en la actualidad balear, coincidiendo con la convocatoria de la manifestación “Mallorca al límite”, prevista para este domingo para denunciar los efectos de la saturación turística en la isla.

“En Pepet i Marieta siempre hemos hecho canciones reivindicativas ligadas a ciertas problemáticas y movimientos sociales. Por otro lado, me gusta mucho ir a la playa y muchas veces me he encontrado que hay mucha basura, y yo soy de los que llevan bolsa de plástico y empiezan a recogerla. Recuerdo que el año pasado en una playa dos alemanas se dejaron unos botellines de cerveza y decidí ir a increparles: “¿no iréis a dejarlas ahí?”, les dije. Aquella tarde se me removió algo dentro de mí. “¡Qué lástima que venga toda esta gente aquí!” Está muy bien, el turismo es una fuente de riqueza, pero al mismo tiempo tendría que haber un respeto, tanto de los que vienen de fuera como de los de aquí, que también tendríamos que respetarnos más, a nosotros y a la isla. Así fue como nació la canción”, relata Bordes.

Los integrantes del grupo Pepet i Marieta / Roger Benet

Con una letra directa y cargada de imágenes cotidianas, Ses platges seran sempre nostres habla de la dificultad de acceder a la vivienda, de la transformación de los barrios, de la presión sobre los espacios naturales y de la creciente sensación de que muchos lugares dejan de pertenecer a las comunidades que los han habitado durante generaciones. “La canción pone el foco en una preocupación compartida por cada vez más personas: cómo garantizar que el desarrollo económico sea compatible con la preservación del territorio, la cultura y la calidad de vida de los residentes”, señalan desde las filas de Pepet i Marieta.

“Lo que quieren ser estas canciones son melodías que emocionen y que de alguna manera te hagan sentir parte de un todo, en este caso de un movimiento. De hecho, la música, desde siempre, ha tenido este papel significativo en cualquier lucha social, ecológico o de cualquier tipo. Y creo que es necesario, porque tiene este poder de emocionar, de sentirse parte de un todo, porque a la que todo el mundo canta una misma canción al unísono se desarrolla este sentimiento de pertenencia”, reflexiona Bordes.

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El tema cuenta con la colaboración de las mallorquinas Abril Bordes y Maria Antònia Gost (Riangost), que aportan sus voces a una pieza inspirada en la jota, un género tradicional compartido por Mallorca, Cataluña y las Terres de l’Ebre. La participación de Abril Bordes, hija del cantante de Pepet i Marieta, aporta también una dimensión simbólica a “una canción que mira hacia el futuro y que reivindica el derecho de las nuevas generaciones a seguir reconociéndose en los paisajes, pueblos y barrios que han definido la identidad de las islas”.