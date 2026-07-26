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EL JUEGO DE LA LÓGICA | Esta es la nueva prueba semanal

Juego de la lógica

Juego de la lógica / DM

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Pere Estelrich i Massutí

Pere Estelrich i Massutí

Bienvenidos de nuevo al Juego de la lógica, una sección semanal veraniega, en la que cada domingo planteamos un problema de lógica o de matemáticas.

Aquí tenemos la cuarta prueba:

  • En un estanque, una planta acuática crece deprisa y cada día duplica la superficie que ocupa. Si al cabo de 60 días el estanque queda completamente cubierto:

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Pregunta 1: ¿Què día se cubría la mitad del estanque?

Pregunta 2: ¿Y la cuarta parte?

Pueden mandar las soluciones al correo: participacion@diariodemallorca.es, entre hoy y mañana, ya que el martes publicaremos la solución al enigma. Entre los acertantes, sortearemos un soporte para móvil y una suscripción digital para un mes a Diario de Mallorca. Buena suerte y feliz Juego de la lógica.

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