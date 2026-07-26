La ilustradora mallorquina Margalida Vinyes plasma es Trenc en un abanico artesanal

La ilustradora Margalida Vinyes ha trasladado una de sus viñetas a un abanico de fabricación artesanal, que ha puesto a la venta en su página web. Se trata de un dibujo de es Trenc, que realizó para el libro La costa de Mallorca, y que ahora ha adquirido un nuevo significado, reconoce la autora en alusión a la reciente manifestación por la desprotección de este parque natural que para ella es uno de los lugares más especiales de la isla.

El abanico con la viñeta de es Trenc se puede adquirir en la web de la ilustradora. / .

Vinyes, creadora del viral dibujo de una mujer que convierte su delantal en capa, ilustración que creó para el 8 M, consideró seriamente crear un abanico con esa viñeta de es Trenc un día estando con sus amigas, quienes le animaron a emprender este nuevo proyecto. Hacía ya un tiempo que ella quería crear algo artesanal y tenía en mente ese dibujo que, además de plasmar lo que para ella es «un santuario» en Mallorca, tenía las proporciones adecuadas para ser adaptado a un abanico y unos colores que trasmitían frescor.

Buscando que fuera una pieza de calidad, la ilustradora contactó con fábricas de València donde aún se producen estos objetos de manera artesanal. Y finalmente el abanico con la ilustración de es Trenc se materializó.

Tras agotarse una primera tanda de estos abanicos, la ilustradora ya tiene disponibles más en su página web, donde también tiene a la venta distintas láminas, entre ellas la mencionada de es Trenc.

Mientras trabaja en proyectos que se mostrarán en el próximo Còmic Nostrum y que todavía no quiere adelantar, Margalida Vinyes ha comenzado a crear retratos personalizados. Para ella, se trata de una faceta más como ilustradora que considera «muy bonita». Lo que le gusta de este tipo de encargos es conocer a la persona que tiene que retratar, tomar contacto, hablar con ella y «conocer cuáles son sus pasiones, si tiene un lugar preferido para ir a desconectar…», informaciones que le ayuden a realizar un dibujo especial. El último lo entregó ella en persona: «Es indescriptible la cara de emoción, también me emocionó a mí», admite.