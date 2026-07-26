Diego Ventura, rejoneador: "A Palma voy a traer a los mejores caballos de mi cuadra"

Diego Ventura debutó en Palma hace ahora veinte años con una novillada de Antonio San Román. Cuatro años después volvería a actuar alternado con Fermín Bohórquez y Andy Cartagena. El jueves, 30 de julio, está anunciado abriendo cartel de la corrida mixta con Morante y Castella. «No se han dado las circunstancias para volver antes -inicia explicando Diego Ventura-, me hace mucha ilusión hacerlo ahora y me hubiera gustado poder hacerlo mucho antes. Estoy muy ilusionado con este cartel, creo que la gente puede disfrutar mucho de los tres».

Se comentó durante años que no quería embarcar los caballos y por eso no se anunciaba en Palma.

Mi ausencia no se debe a que no quisiera embarcar los animales; realmente es que no me llamaron. Hubiera vuelto encantado ya que Palma es una plaza que a mí me gusta mucho, con una gran afición. Pienso que a todos los toreros nos gusta mucho venir al Coliseo.

Y vuelve con una corrida mixta.

Soy muy partidario de este tipo de festejos. No pueden darse en todas las ferias ya que nos cargaríamos las corridas del rejoneo que son muy importantes para nosotros; pero, repito me gustan las mixtas… se conjuga una importante variedad de estilos. He tenido la suerte de enganchar a aficionados del toreo a pie que ahora disfruta de los rejones.

A Diego Ventura hay que hablarle de su cuadra que es un auténtico lujo…

Ahora mismo tengo veintitantos caballos toreando y se me hace muy difícil distinguir entre la calidad de unos y otros. La gente destaca mucho el caso de Bronce, un animal sin cabezadas que en un momento de la faena todo el mundo lo espera, Nivaldo, Quirico, también Guadalquivir que es un caballo para el tercio de salida y que tiene mucha clase. Lío es un caballo que hace unos quiebros que gustan una barbaridad… Oro Negro, un animal de dos años que causa una gran sensación.

Diego Ventura dice estar viviendo "una de las mejores temporadas" de su vida. / Funtausa

A Palma, ¿con qué caballos ha previsto venir?

Para esta ocasión no tengo decidido cuáles vendrán… suelo escogerlos muy poco antes de la corrida, viendo si hay alguno que esté lesionado, su estado de forma y de entrenar… Me gustaría llevar a Bronce, a Guadalquivir que es la estrella de salida, a Nivaldo, a Oro Negro. Decidiré poco antes de embarcarlos.

Su rejoneo es muy espectacular y muy vibrante… ¿Cuál sería el rejoneo que a usted le gusta realmente y que quiere transmitir?

Creo que mi forma de hacer transmite mucho por la cercanía, por la forma de entrar y salir, de templar. Esta forma de torear puro, de no dejar nada en casa es lo que hace que el público vibre. La emoción está en pasarte los toros cerca, en terrenos comprometidos. Mi toreo lo he basado en la pureza del rejoneo e intentar hacer las cosas con el mayor riesgo y el mayor ajuste.

Supongo que se lo han comentado muchas veces, es el número uno, llega la mitad de temporada y no está anunciado en Sevilla, Pamplona, Santander o Bilbao… ¿cuál cree que es el ‘problema’ que hace que no actúe en el norte y otras plazas?

No sé si soy el número uno, el dos… los números así no me gustan mucho. Hago un rejoneo con el que público se emociona. Es muy injusto, el año pasado en Santander, en un mano a mano, corté cuatro orejas y este año el que está anunciado es el otro compañero. Y a mí ni siquiera me han llamado. El caso de Pamplona, ya sabemos como es la cosa. En Sevilla no nos entendimos y no hay que darle más importancia. Los empresarios deben entender que se debe cobrar de acuerdo con la gente que va a la plaza y conmigo se mete mucha gente.

Al margen de todo ello, ¿qué valoración haría de lo que llevamos de año, en el que, por ejemplo, ha salido triunfador una vez más de Madrid?

La temporada va increíble, posiblemente es una de las mejores temporadas de mi vida. Triunfar en Castellón, Valencia y no solo es triunfar sino torear los toros como a mí me gusta. Jerez, Granada con la variedad de encastes, las dos tardes de Madrid. Es una temporada genial, disfrutando mucho, el otro día en Alicante con esas cuatro orejas… una temporada redonda.

Cambiando de tercio, hemos visto a su hijo montar a caballo y participar en algunos eventos… ¿le gustaría que siguiera sus pasos?

En principio no me gustaba que toreara por la dificultad que esto conlleva, por el sacrificio tan grande… pero, con el paso del tiempo y con esta afición enorme se le ven grandes cualidades. Es aún muy pequeño, tiene ocho años. Disfruto toreando en casa vacas con él… tiene una gran afición. Lo veo igual que cuando yo era pequeño y ver todo lo que yo he podido conseguir…

El rejoneador, en plena faena. / Funtausa

Diego Ventura es, sin duda, un rejoneador por vocación…

Empecé a torear muy joven, a los quince años. Siempre tuve muy claro que quería ser rejoneador. De muy niño toreé, monté a caballo. Aprendí de los mejores en una aventura que fue muy bonita.

Por otra parte, tiene una ganadería ¿en qué punto tiene este proyecto?

La ganadería es una de mis pasiones, tener una yeguada y poder conseguir caballos estrella. Salen caballos todos los años muy importantes. Creo que estamos en un punto increíble y ello hace que podamos vender muchos animales.

Normalmente se desenvuelve muy bien con la muleta, pero ahora se baja poco del caballo…

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Siempre me ha gustado mucho el toreo a pie. Me gusta aprender de los grandes maestros, de sus consejos. Le pongo mucha pasión, mucha entrega. Vivir en la Puebla (del Río) me da una sensibilidad especial que aquí la tienen todos los toreros.