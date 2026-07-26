Antònia Font abraza el recuerdo de Joan Roca en el Mobofest

«Joan nos estuvo diciendo hasta el final que tenía muchas ganas de estar esta noche aquí. No ha llegado, pero nosotros creemos que la mejor manera de honrarlo, y con la que él estaría lo más contento del mundo, sería que hiciéramos música sobre el escenario, por él, por tanto, tocaremos algunos temas. Nos tendréis que ayudar mucho, como siempre hacéis. Muchísimas gracias por estar, hoy y siempre», ha pronunciado este sábado noche con gran emoción Pau Debón, la voz del grupo Antònia Font, sobre el escenario del Mobofest, en Sant Joan. Junto a él, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa y Pere Debon han rendido homenaje a su bajista, Joan Roca, fallecido hace tan solo unos días. Empezó a sonar Alegria y todo el público del festival se entregó a cantarla.

«Les coses no són fàcils dins aquest iglú» del segundo tema que han tocado transmitía el sentimiento del grupo, que en esta ocasión salió al escenario sin un bajista de reemplazo, guardando el espacio que hubiera ocupado Joan Roca. Alpinistes samurais, con Debon con los brazos extendidos mientras el público cantaba a pleno pulmón, y Tots es motors («esta canción le gustaba mucho a Joan») han sondo, aunque a Pau Debon se le cortaba la voz de la emoción. Con Batiscafo Katiuskas, el grupo ha estado acompañado de Sa Corrala, consiguiendo una gran ovación de los asistentes. Su entrega les hizo volver a salir al escenario, donde el grupo tuvo unas palabras para la familia de su bajista. "Joan, te queremos y te echaremos de menos siempre», añadió Debon, antes de cantar Wa Yeah!

La última jornada de la última edición de Mobofest, tras diez años de música, iba a contar por fin con la actuación de Antònia Font, pero la muerte de Roca trastocó esos planes. Sus compañeros decidieron rendirle un homenaje a su compañero, un tributo compartido por las 2.500 personas que ayer acudieron a la Consolació y que les brindó aplausos interminables.

También la organización del festival se sumó a las muestras de cariño y de duelo por la muerte de Roca: «Desde el Moviment Musical Mobofest lamentamos con el corazón y el alma la pérdida de Joan Roca, una persona y un músico irrepetible dentro de la escena musical mallorquina. Ha sido, es y será imprescindible para entender la historia musical de nuestra cultura».

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Estos no fueron los únicos homenajes a Roca. El grupo Ánimos Parrec dedicó la canción Joan el salvatge al músico y también Maria Jaume quiso expresar su dolor por esta pérdida y en el segundo día del Mobofest interpretó Alpinistes samurais, canción de Antònia Font que estos días ha cobrado un significado especial por el verso I un àngel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror.