Menos prendas, más looks / .

Hacer una maleta suele enfrentarnos a la misma tentación de llevar prendas «por si acaso». El resultado suele ser una maleta llena y, al llegar a nuestro destino, la sensación de no saber qué ponernos. La solución está en pensar antes en las combinaciones y no en las prendas de manera aislada.

Para unas vacaciones de verano podemos construir un armario muy completo con apenas unas piezas bien seleccionadas. Dos vestidos serían suficientes, uno fresco y versátil para el día y otro más especial, incluso de inspiración lencera, que nos permita estar más arregladas para una cena o una salida nocturna.

Añadiríamos dos shorts, unos vaqueros y otros estampados, y tres camisetas sencillas que combinen con ambos. Mezclar prendas lisas con algún estampado aporta variedad visual sin complicar las combinaciones. A partir de ahí, cada una puede adaptar los colores y motivos a su estilo personal.

Una de las elecciones más interesantes es un conjunto coordinado de algodón o lino. Puede estar formado por pantalón (incluido el capri, recuperado esta temporada) o falda y una parte superior a juego. Juntas, las dos piezas crean un total look; por separado, se integran con el resto de la maleta y multiplican las posibilidades.

Para la playa, un kaftán bonito puede ir mucho más allá de su función inicial. Con los complementos adecuados también puede acompañarnos a tomar algo junto al mar o convertirse en un estilismo informal de tarde.

En cuanto al calzado, dos pares bastan. Unas sandalias cómodas de fibras naturales son perfectas para caminar, mientras que unas metalizadas, pueden transformar las prendas más sencillas y darles un aire más sofisticado. Un capazo con personalidad completa prácticamente todos los looks de verano.

Bikinis, bañadores, ropa interior y neceser, por supuesto, tienen su propio espacio. Pero el armario visible puede ser sorprendentemente pequeño.

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La clave no está en llevar muchas prendas, sino en que todo tenga relación con todo. Una maleta bien pensada pesa menos, ocupa menos y, paradójicamente, ofrece muchas más posibilidades.