Corxeres d’estiu (VIII)
L’estiu mallorquí viu un dels seus moments de màxima efervescència musical. Avui dissabte, a les 11.30 hores, l’església de Sant Bartomeu d’Alaró acull una nova edició d’Els Matins de l’Orgue. El concert reunirà Eduardo Paniagua, una de les grans figures de la música antiga a Espanya, amb l’organista Miquel Bennàssar, en un programa dedicat a Alfons X el Savi, Conrad Paumann i altres compositors medievals.
Gairebé al mateix temps, els tradicionals concerts matinals d’orgue de Santanyí, coincidint amb el dia de mercat, mantenen viva una proposta que converteix la música d’orgue en un element habitual de la vida cultural del municipi.
Ja al vespre, el protagonisme es trasllada al Claustre de Sant Francesc de Sineu (21 h), on el VII Festival Internacional de Música presenta el Pere Bujosa Trio amb Illes Sonores, una proposta de jazz contemporani.
Demà diumenge 26 Sa Bassa Nova de Portocolom (22 h) serà l’escenari d’una nit d’òpera, amb la Banda de Música de Felanitx, dirigida per Víctor Ferragut, i els solistes Inma Hidalgo i Antoni Lliteres. El programa inclou algunes de les pàgines més conegudes de Verdi i Puccini -Nabucco, La traviata, Turandot...- en una vetllada que promet acostar el gran repertori operístic a tots els públics.
Els aficionats al jazz tenen una altra excel·lent alternativa al Claustre de Sant Domingo d’Inca (21 h), on el Miquel Àngel Rigo Quintet presentarà el seu projecte Moix esquiu dins el cicle Incajazz.
El dilluns 27 a les 12 hores i en el Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor continua el seu cicle de Concerts i visites a l’orgue, una iniciativa que s’allarga durant tot l’estiu i que permet descobrir tant el magnífic instrument restaurat com diferents intèrprets mallorquins i internacionals.
Finalment, el dimarts 28 començarà una de les grans cites de l’estiu musical mallorquí. La Plaça Major de sa Pobla (22 hores) inaugura el 32è Festival Mallorca Jazz amb New Sketches of Spain, un projecte excepcional protagonitzat pel trompetista Erik Truffaz i el cantaor i saxofonista Antonio Lizana. Inspirant-se en el mític Sketches of Spain de Miles Davis i Gil Evans, els dos músics proposen una reinterpretació contemporània que fusiona jazz, flamenc i sonoritats mediterrànies en un concert gratuït que aspira a convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l’estiu. I parlant de jazz, també dimarts a Bellver (21 hores), Geometrical Sardine Jazz en concert.
I a tot aquest grapat de propostes hi hem d’afegir la sessió del Mobofest que tancarà deu anys d’un festival que ha donat veu a molts grups i solistes del pop rock illenc a més de portar grans noms de fora. Avui, els components d’Antònia Font, retran homenatge al qui ha estat element clau del grup, Joan Roca, qui ens ha deixat fa només una setmana. Serà a Consolació de Sant Joan i comptarà també amb artistes com Ánimos Parrec, Mar Grimalt, o Nastallat entre d’altres.
Hi ha caps de setmana, com aquest que, musicalment, conviden a triar. Des dels recitals íntims d’orgue fins a l’esclat d’una banda simfònica interpretant òpera, passant pel jazz i el pop més creatius, Mallorca torna a demostrar que la música és una de les millors maneres d’entendre l’estiu.
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