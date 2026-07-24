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Una 'performance' medioambiental gana la beca artística del Laboratorio Lull

La propuesta de la artista Chirine El Ansary explora la geografía sagrada de las montañas a través de las vidas de santos y místicos, con Ramon Llull y el Puig de Randa como parte esencial

La fachada del Estudi General Lul·lià

La fachada del Estudi General Lul·lià / Guillem Bosch

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Redacción Cultura

Palma

Una propuesta de la artista egipcia francesa Chirine El Ansary hacia la solastalgia -el duelo ambiental contemporáneo- a través de la geografía sagrada de las montañas ha resultado la ganadora de la segunda beca internacional de creación y residencia artística del Laboratorio Llull.

La artista ganadora de la beca propone, con Mundus Vocalis, una performance bilingüe (árabe-inglés) que explora las geografías sagradas de las montañas a través de las vidas y los escritos de santos y místicos, principalmente de las tradiciones medievales árabe-musulmanas, entrelazadas con la vida y la obra de Ramon Llull Amat y la sacralidad del Puig de Randa, retiro espiritual de Llull.

El jurado -integrado por Amador Vega, catedrático de Filosofía y director del Laboratorio Llull; Maria Hevia, historiadora del Arte, y Miquel Bassols, psicoanalista y escritor– ha destacado especialmente la originalidad de la propuesta y su contemporaneidad, además de valorar la claridad y viabilidad del plan de trabajo propuesto, la dimensión intercultural y bilingüe de la performance, y la trayectoria del artista.

Ha resaltado que el artista propone el diálogo entre la mística sufí, Ramon Llull y su experiencia en Randa y explora la solastalgia, un términoacuñado por el filósofo Glenn Albrecht que describe una forma única de añoranza sin consuelo hacia el medio ambiente.

Biografía

Chirine El Aansary es narradora e intérprete. Nacida en El Cairo, reside entre Egipto y Francia. Estudió teatro e interpretación en El Cairo, París y Londres. Tras participar activamente en la escena teatral independiente de El Cairo, centró su atención en la narración escénica. Su obra fusiona movimiento y lenguaje para crear imágenes vívidas y evocar emociones.

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El Laboratorio Llull es un espacio de experimentación, docencia, debate y difusión creado por el Estudi General Lul·lià y que, a través de las becas artísticas internacionales, quiere apoyar proyectos vinculados a la obra de Ramon Llull con el objetivo de fomentar la difusión e investigación del pensamiento luliano desde la perspectiva del arte contemporáneo, comotrascendental como es Ramon Llull.

TEMAS

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