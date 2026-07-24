Multitudinario y sentido adiós al músico Joan Roca

La iglesia de Son Sardina se ha quedado pequeña esta tarde para acoger a familiares y amigos del músico Joan Roca, que han querido asistir al funeral del conocido bajista de Antònia Font, fallecido el pasado miércoles a los 53 años a causa de una enfermedad.

Su familia, amigos y compañeros de grupo —tanto de Antònia Font como de otras formaciones en las que tocó Roca— han estado presentes en esta ceremonia religiosa en Son Sardina, localidad de la que era natural el músico y empresario, y donde era muy querido.

Familiares y amigos asisten al funeral del músico Joan Roca. / Manu Mielniezuk

Homenaje en el Mobofest

Mañana por la tarde, el músico recibirá un homenaje en el Mobofest por parte de Joan Miquel Oliver, Pau y Pere Debon y Jaume Manresa, sus compañeros de Antònia Font. El grupo, que era cabeza de cartel de la última jornada de este festival que se celebra en Sant Joan, transformará su actuación en un tributo en memoria de su compañero, en una jornada que se prevé especialmente emotiva.