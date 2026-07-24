Morrisey pide a Pedro Sánchez que prohíba los toros

El cantante británico Morrissey ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prohíba las corridas de toros en España a pocos días de llegar al país para ofrecer conciertos en Madrid y Barcelona.

En un comunicado enviado a EFE, el músico y fiel partidario de la lucha contra las corridas de toros afirma que esta actividad "sigue empañando" la reputación internacional de España.

A dos días de llegar al país para un concierto en Barcelona el 25 de julio, y en Madrid el 29, Morrissey pide en una carta dirigida a Sánchez que "por favor utilice su influencia para hacer algo por el mundo y su pueblo lo amará: acabar con esta barbarie".

La petición, apoyada por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), llega después de que el pasado 15 de julio 52 diputados volvieran a presentar ante el Congreso la iniciativa ciudadana "No Es MI Cultura", con el objetivo de terminar con el estatus de patrimonio cultural protegido de las corridas de toros.

Una propuesta que se planteó en 2025 pero fracasó por la abstención del PSOE y que ahora reactiva el debate parlamentario mediante una proposición de ley que ya fue respaldada por más de 715.000 ciudadanos el año pasado.

El cantante de 'The Bullfighter Dies' ya había demostrado anteriormente su rechazo al mundo de la tauromaquia, como cuando le pidió al fallecido papa Francisco que condenara las corridas de toros en nombre de la Iglesia Católica, calificando esta práctica como "una crueldad hacia los animales que no puede justificarse como cultura".

La espantada en Valencia

Cabe recordar que el cantante Morrissey canceló el pasado 13 de marzo el concierto previsto en Valencia, alegando que no pudo dormir. Levante-EMV relató que el exlíder de The Smiths estaba alojado en un hotel en el centro de la ciudad cerca del cual se había organizado el miércoles por la noche una fiesta en una carpa con música electrónica. El equipo del cantante habría aportado incluso grabaciones de audio para justificar su decisión.

El artista explicó en un comunicado que viajó en coche desde Milán hasta la ciudad valenciana durante dos días y que llegó el miércoles, pero pudo descansar por la noche en su hotel, un 5 estrellas ubicado en pleno centro de Valencia, debido al ruido de un "festival" cercano, la música tecno a gran volumen y los anuncios por megafonía. Según afirma, esta situación lo dejó “en un estado catatónico”.

Fuente: Levante - EMV