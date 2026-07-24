Cora Yako: «La recomendación que hizo Pedro Sánchez nos ha dado algunos fans cincuentones»

El disco que siempre han querido hacer, Mil pequeños cortes, con el que están «muy satisfechos de principio a fin», ha dado también a Cora Yako otras alegrías que no imaginaron. «Es el primer álbum que en los conciertos provoca una gran conexión emocional con el público, hemos pegado un salto tremendo y nos encanta», afirma Luis de Oleza, la mitad del dúo mallorquín que forma con Carlos Sennacheribbo.

Lo comprobarán este viernes los asistentes al MoboFest, en el que compartirán escenario con una decena de artistas, entre ellos Maria Jaume y el grupo argentino Él mató a un policía motorizado, «inspiradores absolutos» para el dúo de indie rock isleño.

Todavía no son profetas en su tierra, ya que se trasladaron a Madrid hace más de una década para estudiar y es allí donde se están convirtiendo en un referente de la escena indie. Tanto que agotaron las entradas para la actuación de presentación en el Teatro Eslava y finalizarán la gira en la emblemática sala de fiestas y conciertos La Riviera. También colgaron el cartel de sold out (todo vendido) en Barcelona, Valencia, Algeciras y Sevilla, y recibieron un espaldarazo inesperado en la red social TikTok del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Sabíamos que recomendaba grupos semanalmente, aunque no tenemos ni idea de cómo llegó el disco a sus oídos. Para nosotros es una anécdota que nos hizo gracia y además nos ha dado algunos fans cuarentones y cincuentones. Ha conseguido que ahora seamos un dúo intergeneracional», bromea Luis de Oleza.

Lo dice porque no se siente identificado con la etiqueta de música generacional, pese a que la nota de prensa de la promoción explica que Mil pequeños cortes es «una colección de 11 temas que funcionan como instantáneas emocionales de toda una generación», donde se «aborda el vértigo de los veintitantos en la ciudad, el amor y la soledad, las fiestas que terminan demasiado pronto y la nostalgia que llega sin avisar».

El vocalista y guitarrista, igual que Sennacheribbo, añade que el LP «parte del paso de la juventud a la edad adulta y de la idea de haber vivido ya lo suficiente como para recibir mil pequeños cortes».

Juguetes rotos

De ahí la metáfora visual de ellos en la portada como dos juguetes rotos. «Es una imagen potente que queríamos transmitir y fue creada por Alberto de Santos, el director de arte del álbum y los vídeos», donde aparecen como muñecos manchados de barro, con un brazo de recambio, un pie roto y tirados por el suelo.

Cuando el dúo mallorquín inició el proceso de composición, no tenía en mente hacer un trabajo conceptual. «Simplemente fuimos componiendo canciones y cuando en un momento dado alejamos la mirada del cuadro, vimos que tomaba una forma común, unificada, pero si estás metido en ello no te das cuenta», argumenta De Oleza.

Los músicos han estado totalmente absorbidos por su tercer disco debido a que además de la composición, voz y guitarra, se han encargado de la grabación, mezcla y autoproducción. «Nos dedicamos laboralmente a ello en Madrid, tenemos un estudio de grabación, por lo que hacerlo todo nosotros dos ha salido de forma natural y en el plano económico solo hay ventajas», se alegra.

Inicios

Lejos quedan aquellos tiempos en los que estos vecinos, amigos y compañeros de colegio de Palma empezaron a tocar la guitarra a los 12 años de forma autodidacta con otros amigos. «Luego alquilamos un local en Es Gremi compartido con más grupos y donde cada uno hacía lo que le apetecía, sin más expectativa que disfrutar», como recuerda la mitad de Cora Yako, cuyo nombre es el de un personaje de la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, «una cantante de ópera que quiere impulsar su carrera musical», tal como explica De Oleza.

Ellos se marcharon a Madrid para estudiar en la universidad, sin intención de dedicarse a los escenarios, pero ahora que han conseguido lo que pretendía su personaje, piden otro deseo: «Nos encantaría tocar más en Mallorca». Con el concierto del MoboFest tal vez empezarán a ser profetas en su tierra.