La compañía teatral Sa Boira representará 'Medea' en el Festival de Mérida

La compañía de teatro mallorquina Sa Boira, de la Fundación ONCE, representará la tragedia griega Medea, de Eurípides, en el Festival de Mérida tras su estreno en el Teatre Principal de Palma.

La puesta en escena de la versión de Ramón Irigoyen será el 30 de julio y el 1 de agosto, la primera en el Teatro Romano Regina de Casas de Reina, en Badajoz, y la siguiente representación en el Teatro María Luisa de Mérida, dentro de la programación de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Tal como han manifestado en una nota de prensa, "para el grupo es un honor poder participar en este festival tan importante", destacan. "Además, con la satisfacción de saber que nuestra función de Medea ha gustado muchísimo al autor de la adaptación, Ramón Irigoyen, ya que se le envió una grabación completa después del estreno el pasado noviembre en en Teatre Principal y recibimos su enhorabuena por nuestro trabajo realizado".

La 'Medea' de Núria Espert

Sa Boira cumple 39 años de trayectoria teatral con más de 60 montajes realizados. Explican que tras varios años sin poner en escena tragedias clásicas como Lysistrata, Las Troyanas o Fedra, escogieron la versión de Medea que Núria Espert utilizó para dirigir a Irene Papas en el Festival Grec de Bercelona en 1992. "Irigoyen dota al texto de un lenguaje claro y de una actualidad sorprendente, definiéndolo como 'el orgasmo de la venganza'", destacan.

"Cuando el telón se levante veremos a una mujer que no es heroína ni monstruo, sino alguien profundamente humana, capaz de amar y de odiar con la misma intensidad. Entre el amor y la venganza, entre la razón y el delirio. Medea nos invita a mirar dentro de la oscuridad de lo que somos cuando lo que más queremos se nos escapa", tal como detallan.

En el montaje dirigido por Bernat Pujol y Mateu Fiol participan 16 intérpretes, de los que 12 son invidentes o con problemas visuales, el vestuario corre a cargo de Rafael Pizarro y ha sido producido por la ONCE.