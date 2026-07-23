El teatro "vegetal" y libre de Sa Murga se despide de 'La Estrada'

La compañía de teatro amateur Sa Murga representará de nuevo en Son Servera La Estrada, su versión teatralizada del clásico cinematográfico de Federico Fellini. Las funciones se han programado para los días 24, 26 y 31 de julio en la finca Son Xerubí, a las 21.30 horas.

Las funciones tienen lugar al aire libre, en una finca de Son Servera. / Sa Murga

Con estas tres representaciones, Sa Murga quiere despedirse de esta obra, que ya representó el pasado año en seis ocasiones y que consiguió 700 espectadores, comenta Antonio Palerm, director de la compañía y responsable de la dramaturgia de sus espectáculos.

El marco de foravila en la que se representa La Estrada “tiene un gran atractivo” y genera “momentos de gran belleza”, en palabras de Palerm. En total, ocho intérpretes y otras cinco personas detrás del escenario hacen posible el montaje. “Es una propuesta arriesgada, pero es la gran ventaja del teatro amateur, que nos podemos permitir el riesgo, ser libres”, remarca el fundador de Sa Murga.

Además de basarse en La Strada de Fellini, estrenada en 1954, la obra de Sa Murga, adaptada por Palerm y Rafel Vives, puede definirse como “teatro vegetal”, con un mayor margen de libertad que el teatro convencional y en un entorno idóneo, apunta el director de la compañía de Son Servera.

Pese a que la película de Fellini se enmarca en el neorrealismo italiano de la posguerra, para este escritor la trama es actual porque “es una obra de mucha brutalidad humana y, desgraciadamente, esto está muy de moda”. La Estrada cuenta la historia de Gelsomina, una joven ingenua que su madre vende a Zampanó, un artista ambulante, “un hombre de una gran brutalidad” y cómo se establece “la relación entre el verdugo y la víctima”, señala Palerm.

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Estas tres funciones serán, al menos así está previsto, las últimas que lleven a cabo de La Estrada, porque Sa Murga, compañía que disfruta ensayando nuevos espectáculos, ya tiene ganas de comenzar con otro proyecto.