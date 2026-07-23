Odet Abadía, experta en cine e IA en Mallorca: "Cada vez es más común que las películas se hagan sin los actores en el set de grabación"

Cuando Christopher Nolan comparó la inteligencia artificial con un caballo de Troya infiltrado en el cine, Odet Abadía ya llevaba meses metida hasta el cuello en el asunto. De hecho, esta misma mañana ha terminado en el CEF el curso que ha impartido dentro de un programa europeo, cuyo cierre ha incluido, la proyección de los cortometrajes generados con inteligencia artificial por sus alumnos. Abadía dirige el Centro de Investigación para la Futura Visualización con IA de la Escuela de Cine de Vancouver en la Universidad de Shanghái, donde forma a la próxima generación de cineastas chinos. Con ese bagaje, responde a las palabras de Nolan sin rodeos: "Seguro que en sus ratos libres utiliza IA, lo que pasa es que todavía está muy mal visto en Hollywood". Y no cree que sea el único caso, porque asegura que "hay directores como Martín Scorsese que han admitido hacer cursos de IA, pero que no lo quieren decir por temor a lo que diga el público".

Esa misma dinámica rodea, según ella, los rumores sobre el uso de inteligencia artificial en La Odisea: "Es normal, sin embargo no viene a quitar el trabajo a los diseñadores, si no a mejorar lo que ya hacen". Y lo compara con otro cambio de época que en su momento también generó rechazo, el paso al formato digital: "La gente lo criticaba, pero con el tiempo los directores que no se adaptaron al cambio se acabaron convirtiendo en dinosaurios".

Odet Abadía impartiendo clases / Ana Belén Muñoz Martín

Ese argumento se apoya, sobre todo, en los números. Abadía pone como ejemplo Hell Grind, estrenada este mismo año: "Costaron 500 mil euros y si no se hubiera utilizado la Inteligencia Artificial, el coste de la película con esos efectos especiales habría ascendido a 50 millones". El ahorro, insiste, no es solo cosa de superproducciones: "Hubo un caso de un contable que subió un vídeo a X que le supuso unas semanas de trabajo y unos 300 euros de inversión, y una empresa de IA le acabó contratando para hacer una película y un videojuego".

Los actores hechos por IA ya son una realidad

El terreno donde más se detiene es el de los actores generados con inteligencia artificial: "Empieza a no notarse la diferencia de si son reales". Explica que "hoy en día los actores van cada vez menos al set, si no que ceden sus fotos y la IA hace el resto", aunque matiza que "el fondo sigue siendo humano", y que "lo que la IA te permite es caracterizar al actor con un rostro conocido o algo exótico como un monstruo", incluso cediendo fotos de cuando era niño. Para ella, este cambio va a permitir ver a "los directores que de verdad tienen creatividad".

Las clases del último día del curso en el CEF / Ana Belén Muñoz Martín

Ese mismo argumento lo traslada al terreno de la financiación, donde ve el impacto más profundo para quien empieza en esto: "Antes tú exponías lo que querías hacer, pero era muy difícil que te financiaran porque no había ninguna muestra, ahora puedes hacer un vídeo con IA de lo que quieres hacer y darle una idea al que te tiene que financiar". Trasladado a España, cree que el sector sigue en proceso de adaptación y con recelo hacia estas herramientas, aunque "con estas herramientas el cine español puede abaratar costes y no necesitar tanta financiación pública".

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Y ahí es donde su discurso vuelve al punto de partida. Puede que Nolan tenga razón al hablar de un caballo de Troya: algo se ha colado ya dentro del cine y ha cambiado sus reglas desde dentro. La diferencia, para Abadía, es que ese caballo no viene a destruir la ciudad, sino a construir una nueva dentro de sus murallas — y los cortos proyectados hoy en el CEF son, a su manera, la prueba de ese argumento.