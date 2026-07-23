Catálisis
Su música debe continuar
Sobrevalorar a los mediocres conlleva el problema de infravalorar a los superlativos, así que se miente por duplicado. Para evitar esta injusticia, el homenaje póstumo a Joan Roca ha de servir de celebración viva y vigente de su gran creación, Antònia Font, la cima cultural y no solo musical de la Mallorca reciente, una isla también desaparecida.
Roca entregó su nombre al servicio de un colectivo con otra denominación ficticia y encima era bajista, no cabe mayor declaración de humildad para alcanzar la gloria. Sin minimizar el genio de su música, Antònia Font encarnó un estado de ánimo colectivo. Los he visto desfilar, tímidos y apocados, en actos públicos antes de adquirir una dimensión mítica. Se empapaban de la Mallorca a la que Roca retrató con su peculiar instrumento, entre cuerda y percusión. Niñas de siete años se rinden hoy a las canciones que interpretó como si fuera el primer día, redescubren la isla aunque ya solo desde el reino de la fantasía. Por eso, Joan Roca ha muerto pero su música debe continuar. Y lo hace, vaya si lo hace.
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