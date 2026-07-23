Jaime Anglada reaparecerá en los escenarios el próximo 7 de noviembre, en el Teatre Principal de Palma
El músico mallorquín retoma su agenda musical precisamente en el lugar donde tendría que haber actuado a finales de 2025 si no hubiera tenido el grave accidente
Jaime Anglada ya tiene fecha para su primer concierto tras el grave accidente que padeció hace ahora casi un año. El músico mallorquín actuará el próximo 7 de noviembre en el Teatre Principal de Palma, que ha presentado hoy su programación para la temporada 2026/2027.
"Me atrevo a decir que casi lo primero que hice al salir del hospital en octubre fue coger la guitarra. Aunque tengo que reconocer que la sensibilidad que tenía antes no es la misma, tengo la muñeca con una historia. Tengo que recuperar otra vez esa sensibilidad, tanto con la guitarra como con la voz", declaró Anglada a este diario el pasado mes de febrero, al serle concedida la Medalla de Oro de Baleares en La Llotja.
Pues esa recuperación a la que se refería ya la ha logrado. Anglada retoma su agenda musical precisamente en el lugar donde tenía que actuar si no hubiera tenido el accidente, porque a finales de 2025 tenía programada una actuación en el Principal.
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