Huguet lleva el diseño hecho en Mallorca al palmarés de los Premios Delta 2026

La empresa mallorquina de baldosas hidráulicas Huguet ha obtenido cinco reconocimientos de los Premios Delta 2026, concedidos por ADI-FAD a la excelencia en el diseño. Uno de los galardones es el de plata por los topes de puerta con mango diseñados por Lluís Clotet, al que se suman cuatro bronces por las baldosas de tierra compactada, los elementos de minería urbana Ad Hoc, los productos de Can Pa y la colección MW1.1, diseñada junto a Matt Willey.

Huguet suma en la última década 17 reconocimientos en este certamen, una trayectoria que "confirma la presencia de la empresa en el panorama contemporáneo del diseño español y reconoce una manera de trabajar que conecta investigación material, conocimiento técnico y colaboración con algunos de los nombres más destacados de la arquitectura y el diseño", según informaron en una nota de prensa.

El galardón oficial

Además de por estos motivos, Huguet ha destacado en los FAD del diseño por ser la empresa encargada de fabricar el galardón oficial de los Premios Delta 2026, realizado en tierra compactada. La pieza reinterpreta una técnica constructiva mediterránea y se fabrica artesanalmente, prensada y sin cocción, poniendo en valor el conocimiento material y la capacidad productiva de la firma mallorquina.

En cuanto a los cinco proyectos distinguidos, han sido desarrollados y fabricados íntegramente en Mallorca y reflejan distintas líneas de investigación de Huguet: la recuperación de técnicas tradicionales, el estudio de nuevos usos para la materia, la economía circular y la colaboración continuada con algunos de los principales diseñadores y estudios internacionales.