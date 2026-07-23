La histórica compañía La Zaranda abrirá la temporada del Teatre Principal de Palma

El Teatre Principal de Palma ha presentado hoy la temporada 2026/2027, una propuesta marcada por el espíritu crítico, el compromiso social y la presencia de creadores e intérpretes de primer nivel. El Patronato de la Fundación Teatre Principal de Palma ha aprobado por unanimidad esta mañana la nueva programación de septiembre de 2026 a enero de 2027, que incluye teatro, música, danza, espectáculos familiares y la 41ª Temporada de Ópera.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «esta nueva temporada apuesta por grandes textos contemporáneos y clásicos, y por una escena viva que conecta con el público». Galmés también ha señalado que «con esta programación se quiere seguir reforzando el talento isleño, las coproducciones y la variedad que define el Principal».

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha remarcado que la nueva programación «mantiene el sello de producción propia e incorpora propuestas que dialogan con la realidad actual, con puestas en escena de gran calidad y repartos excepcionales».

La temporada se abrirá el 25 de septiembre con la histórica compañía La Zaranda, que presentará Todos los ángeles alzaron el vuelo, una pieza de alta reflexión y crítica social sobre las periferias. Dos días después, el 27 de septiembre, la Cia. Ester Guntín inaugurará la temporada de danza con Quiso negro, un espectáculo visual que parte del universo iconográfico y simbólico del ritual.

La programación teatral continuará con la multipremiada pieza L’arquitecte, de Josep R. Cerdà, presentada en el marco de Fira B! el 30 de septiembre. El 1 de octubre llegará Cyrano, coproducción del Teatre Principal con La Impaciència, basada en la obra de Rostand. El 2 de octubre se representará Bachata, coproducción del Principal con Ovnipresents, y el 3 de octubre Paraules delicades, de Minúcia Teatre de Menorca.

El 6 de noviembre llegará al Teatro Principal Casting Lear, una propuesta de Andrea Jiménez inspirada en El rey Lear de William Shakespeare. El 14 de noviembre será el turno de El retrato de Dorian Grey, adaptación de la obra de Oscar Wilde protagonizada por Àngels Gonyalons, uno de los grandes éxitos de la edición de este año del Festival Grec de Barcelona.

'El retrato de Dorian Grey' / v

La programación continuará el 29 de noviembre con Tot fent «La bella Helena», la particular revisión contemporánea de Miquel Mas Fiol a partir de la obra de Jacques Offenbach. Esta producción supone la primera coproducción de teatro de texto contemporáneo en años entre el Teatro Principal y el Teatre Lliure de Barcelona, y podrá verse en la Sala Gran.

Dinamarca, de Lluïsa Cunillé, interpretada por Pere Arquillué e Imma Colomer, llegará a la Sala Gran el 3 de diciembre. Dos días después, el 5 de diciembre, será el turno de La ópera de los tres centavos, la célebre obra musical de Bertolt Brecht y Kurt Weill, que tendrá como gran atractivo la participación de Coque Malla como protagonista.

'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla / NACHO GONZALEZ ORAMAS

El 13 de diciembre se representará Las gratitudes, adaptación de la novela de Delphine de Vigan, protagonizada por Gloria Muñoz. Por su parte, Esto no es una comedia romántica, de Pau Pascual y Marina Nicolau, coproducción del Teatre Principal y El Somni Produccions, podrá verse los días 18, 19 y 20 de diciembre.

Ya en 2027, el 24 de enero, llegará El jardín quemado, de Juan Mayorga, con un reparto encabezado por Adriana Ozores y Miguel Hermoso. El 28 de enero será el turno de Acorar sin límites, de Toni Gomila, que recupera uno de los espectáculos más emblemáticos del teatro balear de las últimas décadas en una versión plenamente inclusiva. Todas estas propuestas destacan por la ambición de sus puestas en escena, la calidad artística y sus grandes equipos interpretativos y creativos.

Toni Gomila / .

La Sala Petita se consolidará, una temporada más, como un espacio dedicado a la reflexión, la música, la poesía y las propuestas de proximidad. La programación teatral se abrirá los días 10 y 11 de noviembre con Concierto de Amor y Muerte, de Pedro Casablanc, basado en textos de Quevedo y Bécquer. El 5 de diciembre será el turno de Doce metros cuadrados de piel, de La Rueda Teatro Social, una propuesta de teatro documental que ofrece seis miradas diversas sobre la sexualidad. El 9 de diciembre llegará Litteros, de Miquel Brunet, un espectáculo que fusiona música, poesía, palabra, deseo y teatro. La temporada se completará con actividades formativas y diversas propuestas de investigación vinculadas a las artes escénicas.

Conciertos

En el apartado musical, el popular concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears dedicado al cine tendrá una nueva edición el 24 de septiembre. El Concierto Extraordinario de Santa Cecilia de este año (22 de noviembre) lo protagonizará la Banda de Música de Santanyí. El siempre esperado Concierto de Navidad de los coros del Teatro Principal será los días 16 y 17 de diciembre. Y la Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas, celebrará sus primeros diez años con un concierto especial el 23 de enero.

La programación musical también ocupará un lugar destacado esta temporada. El 13 de noviembre tendrá lugar una nueva edición del Festival ME_MMIX, con el Ensemble Phace y Nacho de Paz. El Jazz Voyeur Festival hará parada en el Teatre Principal el 25 de noviembre, con la prestigiosa cantante de jazz Cécile McLorin Salvant y el pianista Sullivan Fortner. El 1 de diciembre, Germans Tanner, una de las bandas históricas del pop-rock isleño, presentará el concierto ‘Infinitament’.

Cecile McLorin / Ebru Yildiz

Uno de los momentos más esperados llegará el 7 de noviembre, con el retorno a los escenarios de Jaime Anglada, después de más de un año de parada obligada. La programación musical se completará el 10 de diciembre con el concierto de clausura del Festival Alternatilla, una actuación única que reunirá a diversos músicos que han participado a lo largo de las diez ediciones del festival.

Jaime Anglada / .

En cuanto a la danza, destacan, como ya se ha anunciado, Quiso negro, de Ester Guntín, el 27 de septiembre, y el Laboratorio de Creadoras de Danza de Baleares, con Idoia Zabaleta, el 13 de diciembre.

La programación familiar volverá a tener un peso relevante durante la temporada. Las primeras propuestas serán Tumbalafusta, de Xavier Bobés, Pau Matas y La Ruta 40, los días 10 y 11 de octubre, y Niu, una nueva coproducción del Teatre Principal con Catalina Florit e Irene Soler especialmente dirigida a la primera infancia, los días 20 y 21 de noviembre. Ya en enero, los días 2 y 3, llegará Gota, de Txema Muñoz, un espectáculo galardonado, entre otros reconocimientos, con el Premio Max y el Premio FETEN al mejor espectáculo de calle. La programación para los más pequeños se completará con una nueva edición de Opera for Babies, prevista para marzo de 2027.

41ª Temporada de Ópera

La 41ª Temporada de Ópera del Teatro Principal mantiene la apuesta por una programación ecléctica que combina grandes títulos del repertorio con nuevas propuestas, sin renunciar al rigor artístico ni a la calidad internacional que caracterizan el ciclo.

La temporada se iniciará con Faust, de Charles Gounod, en una producción de la Opéra de Lille y la Opéra Comique de París, con puesta en escena de Denis Podalydès, que podrá verse los días 28 y 30 de octubre y 1 de noviembre. La segunda cita será la zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal, con dirección escénica de Mario Gas y dirección musical de Manuel Coves, en una producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid, prevista para los días 8 y 10 de enero.

La ópera barroca llegará con Orlando furioso, el primer título de Antonio Vivaldi que forma parte de la historia de la Temporada de Ópera del Teatre Principal, con funciones los días 17, 19 y 21 de febrero. El Concierto de Pascua, bajo la dirección de Carles Ponsetí, tendrá lugar el 24 de marzo.

La temporada continuará el 28 de abril con Pierrot Lunaire, de Arnold Schönberg, una nueva coproducción del Teatre Principal. El ciclo se cerrará con Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, protagonizada por la reconocida soprano Erika Grimaldi, con cuatro funciones los días 14, 16, 18 y 20 de junio de 2027.

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Información práctica y abonos

El Teatro Principal mantendrá los mismos precios y modalidades de abono en esta nueva temporada como muestra de su compromiso con el público fiel. La venta de abonos comenzará el 2 de septiembre y la de entradas generales se abrirá el 5 de septiembre. Con este calendario escalonado, el Teatro Principal quiere incentivar la fidelización de los espectadores y facilitar que los abonados puedan escoger sus localidades con la máxima comodidad.