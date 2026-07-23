El FLEM avanza los primeros escritores del festival de Magaluf: participarán David Foenkinos, Manuel Jabois y Juan Luis Arsuaga

El Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) empieza a desvelar su programación anunciando los primeros participantes, que se darán cita del 1 al 4 de octubre, y confirma la presencia de algunos de los nombres más destacados de la literatura contemporánea, junto a una firme apuesta por las nuevas voces y el talento local.

Entre los primeros autores confirmados destaca David Foenkinos, uno de los novelistas franceses más leídos y traducidos del mundo, que visitará Mallorca para presentar Todo el mundo ama a Clara, su última novela publicada.

El cartel internacional también contará con Aria Aber, autora nacida en Berlín que actualmente reside en EEUU y es una de las voces más prometedoras de la literatura contemporánea. En FLEM realizará su única visita a España tras la publicación de Good Girl, nominada al Women’s Prize for Fiction 2025.

A ellos se suman Juan Luis Arsuaga, codirector de los yacimientos de Atapuerca y uno de los divulgadores científicos más prestigiosos de nuestro país, que acaba de publicar La respuesta; Alicia Giménez Bartlett, una de las autoras españolas más leídas y traducidas, referente de la novela negra y creadora de la inspectora Petra Delicado; Manuel Jabois, cuya última novela, La víspera, le reafirma como una de las voces más reconocidas de la narrativa y el periodismo español; y Rayden, - David Martínez Álvarez- músico, productor y escritor que acaba de publicar El ciego que describía el mundo.

Nueva ubicación y más autoras

El festival, impulsado por Rata Corner e InnSide by Meliá, con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià, el Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca y el Ministerio de Cultura, inicia además una nueva etapa con el traslado de su sede al hotel InnSide Wave Calvià, situado frente al mar y a escasos 200 metros de la ubicación que ha acogido el evento durante sus cinco primeras ediciones.

El festival volverá a apostar por las nuevas generaciones de escritores con la participación de la escritora canaria Lana Corujo, convertida en uno de los grandes fenómenos literarios del año gracias al éxito de Han cantado bingo; Laura Gost, una de las autoras mallorquinas con mayor proyección, que publica su nueva novela El preu de néixer en septiembre, con traducción a a siete idiomas; y Olivia Lund, una de las voces emergentes más prometedoras de la literatura en catalán, reafirmando el compromiso del festival con el talento local.

Completan este primer avance de programación Ana Garriga y Carmen Urbita, creadoras del podcast Las Hijas de Felipe, hoy un fenómeno de referencia sobre el Barroco español desde la mirada femenina que han publicado este año su primer libro, Instrucción de novicias.

Inscripciones

Las inscripciones para asistir al festival se abrirán durante el mes de septiembre, una vez se dé a conocer la programación completa. Como en ediciones anteriores, también se lanzarán ofertas especiales de alojamiento para que los asistentes puedan vivir el festival desde dentro en los hoteles InnSide by Meliá de Magaluf.